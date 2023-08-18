Річниця удару по харківських гуртожитках: історії втрати, відновлення та спільне бажання повернутись додому

У Харкові родичі, сусіди та ті, хто дивом вцілів, поминають загиблих під час ракетних ударів по гуртожитках. У річницю трагедії біля знищеного будинку зібралися люди, які втратили рідних та житло.

17 серпня внаслідок удару Іскандерами по двох гуртожитках у різних районах міста загинуло 25 людей, ще зо 40 потрапили до лікарень.

Зараз взагалі не скажеш, що на місці гуртожитку колись була якась будівля. Тепер туди приносять свіжі квіти родичі загиблих, колишні мешканці та ті, кому вдалося дивом вціліти.

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Марина Баглаєнко на момент вибуху знаходилась на кухні та займалась консервацією. Її обличчя хірургам довелося збирати по шматочках. Саме вона стала першою пацієнткою благодійної ініціативи Врятуй красу.

А ось у В’ячеслава Сімона з усього, що він мав, лишилися після вибуху тільки шорти, у яких він був. Зараз місто надало йому з братами гуртожиток.

Слюсар тепломереж Василь Макаренко на цю пропозицію мерії не пристав, не влаштували умови. Рік тому він втратив через обстріл росіян дружину Лідію. Їй було 59 років.

Згадує: коли почув гудіння, подумав, що літак. А це летів на їхній гуртожиток Іскандер з Білгородської області, звідки й він, і дружина родом. Відкопати її з-під завалів спочатку намагався самотужки, потім покликав сусіда та зятя. Жінка померла у швидкій.

На 40 днів зі смерті коханої Василь подзвонив до сестер дружини на Білгородщину, сказав усе, що думає, відтоді не спілкується.

Читати на тему Зруйновані будинки та загиблий чоловік: ворог вдарив по Харківщині Розповідаємо про обстріли Харківщини за минулу добу 16 серпня.

На роковини трагедії у дворі знищеного гуртожитка сусіди поминають загиблих. За столом обговорюють, кого де прихистили, що буде з аварійними під’їздами та тими, у кого не вціліло нічого.

Посадовці розглядають варіант надбудувати в гуртожитку ще два поверхи, але будівля вся в тріщинах. Тому наразі працює експертна група, щоб визначити, чи можливо здійснити задумане.

Люди вважають, що за рік усі проектно-кошторисні роботи можна було зробити. Втім, чітких термінів посадовці не можуть назвати й зараз.

Хочеться повернутись додому, у свою квартиру, де я прожила понад 30 років, — говорить мешканка зруйнованого гуртожитку Людмила Шарапова.

А поки влада не поспішає, у Харкові добровольці допомагають родинам, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів. Геть незнайомі раніше люди — різних професій, віку, не фахівці в будівельній справі — беруться за інструмент і лагодять відкоси, двері, стіни, балкони. Читай, як волонтери гуртом взялися відбудовувати оселі.

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