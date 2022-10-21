Люди

Не видит света белого: как живет мать с новорожденным сыном в бомбоубежище Харькова

Татьяна Доцяк 21 октября 2022, 17:00

Больше видео
0:03:28
Глеб Иванькович
Со шрамами на лице и верой в сердце: как живет юноша, переживший удар по курортной Сергеевке
0:07:43
Екатерина Дмитриченко
Ее спасли носки с авокадо: что рассказала девушка, выжившая во время атаки на ТЦ Амстор в Кременчуге
0:01:57
Виктория Обидина
“Ты же понимаешь, что выбора у тебя нет?” Освобожденная Виктория Обидина о плене и разъединении с дочерью
0:03:45
Підприємець з Краматорська
Бизнесмен из Краматорска поражает мастерством — кует крепкие заборы по собственной технологии
Смотреть больше

Последние видео
0:03:33
Семь месяцев живет в бомбоубежище

Не видит света белого: как живет мать с новорожденным сыном в бомбоубежище Харькова
0:03:28
Глеб Иванькович
Со шрамами на лице и верой в сердце: как живет юноша, переживший удар по курортной Сергеевке
Що буде, якщо вибухне Каховська ГЕС: зона затоплення
Техногенная катастрофа исторического масштаба — что будет, если взорвать Каховскую ГЭС
0:05:31
Никополь
Если бы ночевали дома — тело порвало бы на куски: жители Никополя о ежедневных обстрелах города
Обстрел Запорожья
Утренний обстрел Запорожья — есть раненые: читай все, что известно на этот момент
0:07:43
Екатерина Дмитриченко
Ее спасли носки с авокадо: что рассказала девушка, выжившая во время атаки на ТЦ Амстор в Кременчуге
Карта бойових дій в Україні 21.10.2022 онлайн
Актуальная карта боевых действий в Украине 21 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:01:38
Не видит света белого: как живет мать с новорожденным сыном в бомбоубежище Харькова
Добровольцев нет, укомплектование за свой счет — жена россиянина рассказывает о мобилизованных армейцах
0:03:27
Як у Дніпрі лікують військових: воїни готові відразу повертатися на фронт
Несокрушимые даже после ранений! Украинские военные готовы возвращаться на фронт сразу из больницы
0:05:45
Київський тиждень критики 2022 - що це за захід
Отечественному кино быть! В Украине стартовала шестая Киевская неделя критики: детали мероприятия
Больше видео
Глеб Иванькович
Читать дальше
Со шрамами на лице и верой в сердце: как живет юноша, переживший удар по курортной Сергеевке

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь