Не видит света белого: как живет мать с новорожденным сыном в бомбоубежище Харькова

Более семи месяцев в бункере одного из харьковских заводов проживает мать с младенцем. Малыш родился, как только началось полномасштабное вторжение России в Украину и почти все время ребенок видит только серые стены бомбоубежища. Однако для Ольги, мамы Евгения главное — безопасность.

В бомбоубежище обустроили детскую, кухню, спальню. А домой, в Прудянку, женщина возвращаться пока не может — там нет коммуникаций. Так что и зимовать вместе с ребенком планирует в бомбоубежище.

Забрала с собой и собаку Беню — теперь она сопровождает маму с малышом на каждой прогулке.

Сейчас также смотрят

Жить в бомбоубежище с маленьким ребенком

Село Прудянка находится в 30 км от Харькова. Там до полномасштабного вторжения жила Ольга с двумя сыновьями и гражданским мужем.

Была беременна третьим ребенком, на последнем месяце. Когда началась большая война, сразу приехала в Харьков — на заводе, где работает мужчина, оказалось надежное бомбоубежище, и руководитель предприятия разрешил там жить. В самые страшные дни здесь пряталось около двухсот человек, вспоминает Ольга. А 4 марта родился Евгений, сюда вернулись и из роддома.

В бомбоубежище обустроили детскую комнату — кроватку подарили волонтеры, есть игрушки. Старшие дети выехали в Польшу, поэтому нянчить младшего помогает женщина, которая также живет в бомбоубежище вместе с мужем.

Когда воет сирена — все спускаются в бункер, говорят переселенцы. Будут жить здесь столько, сколько будет возможность и пока будет опасно. Однако всем хочется домой, Ольга говорит — в Прудянке выросла, там ее корни, выросли старшие сыновья, и там должен расти самый маленький Евгений.

Пока в Прудянке ни газа, ни электричества, колодец и тот разрушен. Так что зиму, говорит, не пережить.

К тому же, сейчас существует угроза отключений света, и речь идет не только о прифронтовых городах — жители глубоких тыловых городов также столкнулись с отключениями электроэнергии. К чему стоит готовиться украинцам и почему сейчас так важно экономить свет, рассказываем в материале.

Подписывайся на наш Telegam и следи за последними новостями!