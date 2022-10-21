Не бачить білого світу: як живе матір із новонародженим сином у бомбосховищі Харкова

Понад сім місяців у бункері одного з харківських заводів мешкає матір із немовлям. Малюк народився, щойно почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, і майже весь час дитина бачить лише сірі стіни підприємства. Однак для Ольги, мами маленького Євгена, головне — безпека.

У бомбосховищі облаштували дитячу, кухню, спальню. А додому, в Прудянку, повертатися жінка поки не може — там немає комунікацій. Тож і зимувати разом з дитиною планує в бомбосховищі.

Забрала з собою й собаку Беню — тепер він супроводжує маму з малюком на кожній прогулянці.

Зараз також дивляться

Жити в бомбосховищі з маленькою дитиною

Село Прудянка знаходиться за 30 км від Харкова. Саме там до повномасштабного вторгнення мешкала Ольга з двома синами та цивільним чоловіком.

Була вагітна третім, на останньому місяці, коли почалася велика війна, одразу приїхала в Харків — на заводі, де працює чоловік, виявилося надійне бомбосховище і керівник підприємства дозволив там жити. В найстрашніші дні тут ховалося близько двох сотень людей, згадує Ольга. А 4 березня народився Євгенко, сюди повернулися й з пологового.

У бомбосховищі облаштували дитячу кімнату — ліжечко подарували волонтери, є іграшки. Старші діти виїхали до Польщі, тож няньчити молодшого допомагає жінка, що також живе у бомбосховищі разом із чоловіком.

Коли виє сирена — всі спускаються в бункер, кажуть переселенці. Житимуть тут стільки, скільки буде можливість та доки буде небезпечно. Однак усім хочеться додому. Ольга каже — в Прудянці виросла, там її коріння, виросли старші сини, і там має рости найменший Євгенко.

Поки ж у Прудянці ні газу, ні електрики, колодязь і той зруйнований. Тож зиму, каже, не пережити.

До того ж зараз існує загроза відключень світла, і йдеться не лише про прифронтові міста — мешканці глибоких тилових міст також стикнулися із відключеннями електроенергії. До чого варто готуватися українцям та чому зараз так важливо економити світло — розповідаємо у матеріалі.

Підписуйся на наш Telegam та стеж за останніми новинами!