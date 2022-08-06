Стоят на блокпосту и зарабатывают деньги на ВСУ: история маленьких мальчиков из Харьковской области поражает всех

С утра и до вечера, как на работу — уже почти пять месяцев десятилетний Максим и 12-летний Андрей каждый день выходят на свой блокпост в небольшом селе Харьковской области.

Здесь, в нескольких десятках километров от линии фронта, они встречают и провожают военные автомобили, отдают честь и желают победы армейцам.

Все начиналось с того, что ребята просто решили выйти на дорогу, чтобы поддерживать проезжающих мимо военных.

Позже оборудовать блокпост и вооружиться помог переселенец из Харькова Вадим. Мужчина изготовил все необходимое — зенитную установку, чтобы сбивать вертолеты и самолеты, а также снайперки для ребят.

Теперь их уже хорошо знают на этом участке дороги, а военные часто останавливаются возле детей, чтобы поблагодарить, сфотографироваться и оставить немного сладостей маленьким защитникам.

Военнослужащие делятся, что им приятно видеть, как дети стремятся помочь.

Очень приятно, что у нас подрастает молодежь, на которую мы можем оставить после себя эту страну.

Родители Андрея тоже служат в ВСУ, а его отправили из Харькова к бабушке в село, чтобы она откормила малыша и помогла оправиться после пережитого.

Блокпост — как психологическая реабилитация. Потому что мальчик чувствует себя нужным, и так преодолевает печаль по родителям.

То, что начиналось как детская игра, переросло в волонтерство. Детям уже удалось собрать несколько тысяч гривен, которые они с родителями передают на нужды ВСУ.

А пока дети пытаются защищать свою страну как могут, их родители продолжают нести службу в рядах ВСУ. Читай историю артиллерийской разведчицы Любови, мечтающей после победы обнять своего ребенка.

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