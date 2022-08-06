Люди

Стоят на блокпосту и зарабатывают деньги на ВСУ: история маленьких мальчиков из Харьковской области поражает всех

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 06 августа 2022, 22:00

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