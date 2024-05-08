Дают родным возможность похоронить своих героев… Как происходит поиск погибших бойцов

ГВС начало свою работу еще в 2014 году, со времен АТО и ООС. Однако полномасштабная российская агрессия, прибавившая им немало новых вызовов.

Их труд — тяжелый и кропотливый. С привлечением кинологов у них идет поиск погибших воинов на деоккупированных территориях. Это одна из задач специалистов гражданско-военного сотрудничества СИМИС.

За более чем два года полномасштабной войны они отыскали более тысячи тел, как наших защитников, так и останков российских оккупантов. После этого у них есть задача также вернуть тела погибших защитников Украины с временно оккупированных территорий и передать тела оккупантов российской стороне.

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Кроме того, специалисти ГВС занимаются транспортировкой украинских воинов в места захоронения. Эта миссия получила название На щите.

Работа постоянная и колоссальная. Причем нельзя сказать, что там осуществляется либо транспортировка, либо поиск. Это все делается в комплексе, — говорит начальник Центрального управления ГВС Александр Кутков.

Из новых вызовов — организация эвакуации гражданских из потенциально опасных регионов и оказания первой помощи. Занимаются специалисты гражданско-военного сотрудничества и координацией оказания помощи гражданскому населению прифронтовых и деоккупированных территорий.

Специалисты ГВС одними из первых заходят в освобожденные населенные пункты. И именно они узнают у местных все насущные нужды и передают их нашим партнерам. Нередко людям нужна психологическая поддержка.

Не менее важна и координация военных с представителями местных властей, чтобы решать вопросы поддержки гражданского населения и, конечно, поддержки военных со стороны органов власти и местного самоуправления.

А еще специалистов вовлекают в мероприятия по минной безопасности и патриотического воспитания молодежи. Так что постичь масштабы их работы трудно. Количество задач требует большого штата. Поэтому в управлении ЦИК приглашают желающих присоединиться к рядам ВСУ, чтобы вместе приближать нашу победу.

Но после возвращения тел защитников родным появляется новая потребность — решить, как их похоронить. Ведь это последняя возможность отдать им честь и отметить их заслуги. Обычные прощания наполняют особым символизмом. Как именно? Читай в материале о традициях прощания с погибшими воинами.

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