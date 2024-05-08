Дають рідним змогу поховати своїх героїв… Як відбувається пошук полеглих бійців

ЦВС почало свою роботу ще у 2014 році, з часів АТО та ООС. Однак, повномасштабна російська агресія, додала їм чимало нових викликів.
Їхня праця — важка і кропітка. Із залученням кінологів у них приходить пошук загиблих воїнів на деокупованих територіях. Це одне із завдань фахівців цивільно-військового співробітництва СІМІС.
За понад два роки повномасштабної війни вони відшукали більш ніж тисячу тіл, як наших захисників, так і останків російських окупантів. Після цього вони мають завдання також повернути тіла загиблих оборонців України з тимчасово окупованих територій та передати тіла окупантів російській стороні.
Окрім цього, фахівці ЦВС займаються транспортуванням українських воїнів до місць поховання. Ця місія дістала назву На щиті.
Робота постійна і колосальна. Причому не можна сказати, що там вони здійснюють або транспортування, або пошук. Це все робиться в комплексі, — говорить начальник Центрального управління ЦВС Олександр Кутков.
Робота постійна і колосальна. Причому не можна сказати, що там вони здійснюють або транспортування, або пошук. Це все робиться в комплексі, — говорить начальник Центрального управління ЦВС Олександр Кутков.
З нових викликів — організація евакуації цивільних з потенційно небезпечних регіонів та надання першої допомоги. Займаються фахівці цивільно-військового співробітництва і координацією надання допомоги цивільному населенню прифронтових і деокупованих територій.
Спеціалісти ЦВС одними з перших заходять до звільнених населених пунктів. І саме вони дізнаються у місцевих усі нагальні потреби та передають їх нашим партнерам. Нерідко людям потрібна також психологічна підтримка.
Не менш важлива і координація військових із представниками місцевої влади, щоб вирішувати питання підтримки цивільного населення та, звичайно, підтримки військових з боку органів влади та місцевого самоврядування.
А ще фахівців залучають до заходів змінної безпеки та патріотичного виховання молоді. Тож осягнути масштаби їхньої роботи важко. Кількість завдань вимагає чималого штату. Тому в управлінні ЦВС запрошують охочих долучитися до лав ЗСУ, аби разом наближати нашу перемогу.
Та після повернення тіл захисників рідним з’являється нова потреба — вирішити, як їх поховати. Адже це остання можливість віддати їм шану та відзначити їхні заслуги. Звичаї прощання наповнюють особливим символізмом. Як саме? Читай у матеріалі про традиції прощання із загиблими воїнами.
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