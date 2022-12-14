Переполнены, но не сломлены: как коворкинги Киева готовятся к возможному блэкауту

Проблемы с электроснабжением повлекли за собой настоящий коллапс во всех столичных коворкингах. Каждый день в такие бизнес-центры приходит около полутысячи человек, и еще столько же — звонят по телефону, чтобы зарезервировать место на другой день.

Следовательно, львиная часть коворкингов сделала все возможное, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Самое необходимое — сверхмощный генератор. От него работает и отопление, и горячая вода.

Кроме того, тщательно подготовили и бомбоубежище. Чтобы даже во время тревоги резиденты могли продолжать работу.

Сами же посетители убеждены: это самое удачное решение в этих условиях. Следовательно, готовы платить, несмотря на немалую цену: от полтысячи гривен в день.

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В блэкаут, говорят, тоже будут работать, даже при длительных отключениях. В подвале под запас бензина отвели целый ангар.

— Мы абсолютно энергообеспечены, у нас есть горячая вода всегда. И наши резиденты могут не только работать здесь, но и принять душ, поесть, — говорит директор одного из таких коворкингов Илья Кенингштейн.

В общей сложности на то, чтобы обеспечить бесперебойную работу пространства, было потрачено более 10 млн грн.

А где работать львовянам, если нет света — мы писали в другом нашем материале. Ищи список коворкингов во Львове.

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