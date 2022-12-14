Переповнені, але не зломлені: як коворкінги Києва готуються до можливого блекауту

Проблеми з електропостачанням спричинили справжній колапс у всіх столичних коворкінгах. Щодня у такі бізнес-центри приходить до півтисячі людей, і ще стільки ж — телефонують, щоб зарезервувати місце на інший день.

Відтак, левова частина коворкінгів зробила усе можливе, щоб забезпечити безперебійну роботу. Найнеобхідніше — надпотужний генератор. Від нього працює і опалення, і гаряча вода.

Крім того, ретельно підготували й бомбосховище. Щоб навіть під час тривоги резиденти могли продовжувати працювати.

Самі ж відвідувачі переконані: це найвдаліше рішення в цих умовах. Відтак, готові платити, попри немалу ціну: від тисячі гривень на день.

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У блекаут, кажуть, також працюватимуть, навіть за умови тривалих відключень. У підвалі під запаси бензину відвели цілий ангар.

— Ми абсолютно енергозабезпечені, в нас є гаряча вода завжди. І наші резиденти можуть не тільки працювати тут, а й приймати душ, поїсти, — каже директор одного із таких коворкінгів Ілля Кенінгштейн.

Загалом на те, щоб забезпечити безперебійну роботу простору, витратили понад 10 млн грн.

А де працювати львів’янам, якщо немає світла — ми писали в іншому нашому матеріалі. Шукай список коворкінгів у Львові.

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