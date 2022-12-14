Переповнені, але не зломлені: як коворкінги Києва готуються до можливого блекауту

Проблеми з електропостачанням спричинили справжній колапс у всіх столичних коворкінгах. Щодня у такі бізнес-центри приходить до півтисячі людей, і ще стільки ж — телефонують, щоб зарезервувати місце на інший день.
Відтак, левова частина коворкінгів зробила усе можливе, щоб забезпечити безперебійну роботу. Найнеобхідніше — надпотужний генератор. Від нього працює і опалення, і гаряча вода.
Відтак, левова частина коворкінгів зробила усе можливе, щоб забезпечити безперебійну роботу. Найнеобхідніше — надпотужний генератор. Від нього працює і опалення, і гаряча вода.
Крім того, ретельно підготували й бомбосховище. Щоб навіть під час тривоги резиденти могли продовжувати працювати.
Самі ж відвідувачі переконані: це найвдаліше рішення в цих умовах. Відтак, готові платити, попри немалу ціну: від тисячі гривень на день.
У блекаут, кажуть, також працюватимуть, навіть за умови тривалих відключень. У підвалі під запаси бензину відвели цілий ангар.
— Ми абсолютно енергозабезпечені, в нас є гаряча вода завжди. І наші резиденти можуть не тільки працювати тут, а й приймати душ, поїсти, — каже директор одного із таких коворкінгів Ілля Кенінгштейн.
Загалом на те, щоб забезпечити безперебійну роботу простору, витратили понад 10 млн грн.
Загалом на те, щоб забезпечити безперебійну роботу простору, витратили понад 10 млн грн.
А де працювати львів’янам, якщо немає світла — ми писали в іншому нашому матеріалі. Шукай список коворкінгів у Львові.
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