Какое будущее видят украинцы после войны? Свежие результаты социологического опроса

Руководитель социологической группы Рейтинг Алексей Антипович рассказал о социологическом опросе в Украине. Как украинцы смотрят в будущее, узнай в нашем материале.

Оптимизм или пессимизм? Как украинцы смотрят в будущее

В начале февраля 67% украинцев были уверены, что дела в Украине идут неправильно. Лишь четверть опрошенных отмечали правильность курса. С середины марта произошел большой перелом — 76% теперь считают, что Украина двигается в правильном направлении, а 15% — в ложном.

Опрос социологической группы Рейтинг от 2 февраля, 13 марта, 23-24 июля 2022 (1000 респондентов, метод опроса САТI). Ошибка репрезентативности не более 3,1%.

Самый свежий опрос социологической группы Рейтинг показывает, что соотношение оптимистов и пессимистов почти не изменилось — 73% опрошенных считают курс правильным, а 12% — наоборот.

Такой феномен объясняется очень просто: Украина дает отпор оккупантам, соответственно движение — правильное, — комментирует руководитель социологической группы Рейтинг Алексей Антипович.

Вопрос достаточно маркерный, если рассматривать его в глубокой динамике, ведь украинцы всегда недовольны ситуацией в государстве. Это подтверждается опросами 2010 и 2017 годов.

Небольшой всплеск был также во время Революции достоинства 2014. Тогда около трети украинцев считали, что Украина начинает двигаться в правильном направлении. Впервые в истории Украины в 2019 году, после победы Владимира Зеленского, количество убежденных в правильности перевесило недовольных.

Сейчас показатель феноменальный — более 70% украинцев убеждены в правильности движения государства.

Украинцы, по мнению эксперта, будут жаловаться и дальше, но уже после победы над российскими оккупантами.

То же самое касается и эмиграции. До войны около четверти населения Украины отмечали, что хотели бы эмигрировать за границу. В настоящее время таких 9%.

Война сплотила украинцев вокруг государства, они поверили в него. До войны восемь из десяти идентифицировали себя как граждане Украины, сейчас это десять.

Чтобы дольше сохранить сплочение украинцев, нужно обеспечить работу разных политических сил именно на государство, а не на конкуренцию между собой, расшатывание и разделение электората.

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