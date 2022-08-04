Яке майбутнє бачать українці після війни? Олексій Антипович про результати соціологічного опитування

Керівник соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович розповів про соціологічне опитування в Україні. Як українці дивляться в майбутнє, дізнайся у нашому матеріалі.

Оптимізм чи песимізм? Як українці дивляться в майбутнє

На початку лютого 67% українців були переконані, що справи в Україні йдуть неправильно. Лише чверть опитаних зазначали правильність курсу. Із середини березня стався великий перелом — 76% тепер вважають, що Україна рухається у правильному напрямку, а 15% — що в хибному.

Опитування соціологічної групи Рейтинг від 2 лютого, 13 березня, 23-24 липня 2022 року (1000 респондентів, метод опитування САТІ). Помилка репрезентативності не більш як 3,1%.

Найсвіжіше опитування соціологічної групи Рейтинг свідчить, що співвідношення оптимістів та песимістів майже не змінилось — 73% опитаних вважають курс правильним, а 12% — навпаки.

Такий феномен пояснюється дуже просто: Україна дає відсіч окупанту, відповідно рух — правильний, — коментує керівник соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович.

Питання доволі маркерне, якщо розглядати його в глибокій динаміці, адже українці завжди незадоволені ситуацією в державі. Це підтверджується опитуваннями 2010 та 2017 років.

Невеликий сплеск був також під час Революції гідності 2014 року. Тоді близько третини українців вважали, що Україна починає рухатися в правильному напрямку. Вперше в історії України у 2019 році, після перемоги Володимира Зеленського, кількість переконаних щодо правильності переважила незадоволених.

Зараз показник феноменальний — понад 70% українців переконані в правильності руху держави.

Українці, на думку експерта, будуть бідкатися й далі, але вже після перемоги над російськими окупантами.

Те саме стосується й еміграції. До війни близько чверті населення України зазначали, що хотіли б емігрувати за кордон. Нині таких 9%.

Війна згуртувала українців навколо держави, вони повірили в неї. До війни вісім з десяти ідентифікували себе як громадяни України, зараз це десять.

Щоб якнайдовше зберегти згуртованість українців, потрібно забезпечити роботу різних політичних сил саме на державу, а не на конкуренцію між собою та розхитування і поділ електорату.

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