Несокрушимость Бахмута и странные маневры врага в Скадовске: карта боевых действий в Украине 22 апреля в режиме онлайн

Еще сутки позади, а это значит, что наши военные прилагают все усилия для победы Украины. Это хорошо заметно на карте боевых действий.

Каждый сантиметр свободной земли дорого стоит защитникам Украины, а потому и в тылу не стоит забывать о нашей извечной борьбе, беречь себя и помогать войску.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

По данным ISW, российские силы не прекращают наземных атак под Бахмутом и в самом городе, стремятся накрывать огнем позиции вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Также отдельные атаки врага наблюдаются в районе Кременной.

В то время как известные российские милблогеры критикуют использование Россией сил ВДВ, морпехов и спецназа в роли пехоты на передовой в Украине.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 апреля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли 2 ракетных и 28 авиаударов, около 20 раз били из РСЗО.

Основные усилия врага сосредоточены на попытках наступления на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Защитники Украины в течение суток отразили около 30 атак противника на этих участках фронта.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. Под обстрелы здесь попали Леоновка Черниговской области; Кондратовка Сумской области, а также населенные пункты Гоптовка и Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении россияне попытались штурмовать под Лиманом Первым, но безуспешно.

Тем временем под огонь армии РФ попали Красное Первое, Двуричная, Западное, Котляровка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении россияне наступательных действий не проводили.

Под огонь артиллерии попали Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка Донецкой области.

Продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут.

От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного и Невельского Донецкой области, успеха не имел.

На Марьинском направлении в течение суток военные ВСУ отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении российские оккупанты вели безуспешное наступление в районе Угледар.

В оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей россияне ведут оборону.

Между тем из минометов и артиллерии враг бреет по Ольговскому, Павловке, Малиновке, Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке.

От обстрелов страдает и мирный Херсон.

Тем временем в оккупированный Скадовск Херсонской области прибыло подразделение оккупантов численностью около 300 человек. Все – из числа осужденных. Привезли их туда “в целях обеспечения правопорядка”.

Между тем находившиеся в городе боевые подразделения ВС РФ постепенно выводит на территорию Крыма.

Напомним, накануне мы рассказывали, что происходит в Авдеевке и как выживают гражданские на волоске от гибели.

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