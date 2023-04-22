Несокрушимость Бахмута и странные маневры врага в Скадовске: карта боевых действий в Украине 22 апреля в режиме онлайн

Еще сутки позади, а это значит, что наши военные прилагают все усилия для победы Украины. Это хорошо заметно на карте боевых действий.
Каждый сантиметр свободной земли дорого стоит защитникам Украины, а потому и в тылу не стоит забывать о нашей извечной борьбе, беречь себя и помогать войску.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
По данным ISW, российские силы не прекращают наземных атак под Бахмутом и в самом городе, стремятся накрывать огнем позиции вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Также отдельные атаки врага наблюдаются в районе Кременной.
В то время как известные российские милблогеры критикуют использование Россией сил ВДВ, морпехов и спецназа в роли пехоты на передовой в Украине.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки россияне нанесли 2 ракетных и 28 авиаударов, около 20 раз били из РСЗО.
Основные усилия врага сосредоточены на попытках наступления на Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.
Защитники Украины в течение суток отразили около 30 атак противника на этих участках фронта.
Защитники Украины в течение суток отразили около 30 атак противника на этих участках фронта.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать в приграничных с Украиной районах Брянской, Курской и Белгородской областей определенное количество своих войск. Под обстрелы здесь попали Леоновка Черниговской области; Кондратовка Сумской области, а также населенные пункты Гоптовка и Волчанские Хутора Харьковской области.
На Купянском направлении россияне попытались штурмовать под Лиманом Первым, но безуспешно.
Тем временем под огонь армии РФ попали Красное Первое, Двуричная, Западное, Котляровка и Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении россияне наступательных действий не проводили.
Под огонь артиллерии попали Стельмаховка, Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка Донецкой области.
Продолжаются ожесточенные бои за город Бахмут.
От вражеских обстрелов пострадали Раздолевка, Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Александро-Шультино, Белая Гора, Дилиевка, Железное, Северное, Южное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Степного и Невельского Донецкой области, успеха не имел.
На Марьинском направлении в течение суток военные ВСУ отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки.
На Шахтерском направлении российские оккупанты вели безуспешное наступление в районе Угледар.
На Шахтерском направлении российские оккупанты вели безуспешное наступление в районе Угледар.
В оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей россияне ведут оборону.
Между тем из минометов и артиллерии враг бреет по Ольговскому, Павловке, Малиновке, Гуляйполю, Новоданиловке, Новоандреевке.
От обстрелов страдает и мирный Херсон.
Тем временем в оккупированный Скадовск Херсонской области прибыло подразделение оккупантов численностью около 300 человек. Все – из числа осужденных. Привезли их туда “в целях обеспечения правопорядка”.
Между тем находившиеся в городе боевые подразделения ВС РФ постепенно выводит на территорию Крыма.
Напомним, накануне мы рассказывали, что происходит в Авдеевке и как выживают гражданские на волоске от гибели.
А еще у Вікна-новини есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!