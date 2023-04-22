Незламність Бахмута й дивні маневри ворога у Скадовську: карта бойових дій в Україні 22 квітня в режимі онлайн

Ще одна доба позаду, а це означає, що наші військові докладають усіх зусиль для перемоги України. Це добре помітно на карті бойових дій.

Кожен сантиметр вільної землі дорого вартує захисникам України, а тому і в тилу варто не забувати про нашу одвічну боротьбу, берегти себе та допомагати війську.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

За даними ISW, російські сили не полишають наземних атак під Бахмутом та в самому місті, гатять уздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк. Також окремі атаки ворога спостерігаються в районі Кремінної.

Тоді як відомі російські мілблогери критикують використання Росією сил ВДВ, морпіхів та спецназу в ролі піхоти на передовій в Україні.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 квітня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби росіяни завдали 2 ракетних і 28 авіаударів, близько 20 разів гатили з РСЗВ.

Основні зусилля ворога зосереджені на спробах наступу на Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Захисники України протягом доби відбили близько 30 атак противника на цих ділянках фронту.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати у прикордонних з Україною районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей певну кількість своїх військ. Під обстріли тут потрапили Леонівка Чернігівської області; Кіндратівка Сумської області, а також населені пункти Гоптівка та Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку росіяни спробували штурмувати під Лиманом Першим. Але безуспішно.

Тим часом під вогонь армії РФ потрапили Красне Перше, Дворічна, Западне, Котлярівка та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку росіяни наступальних дій не проводили.

Під вогонь артилерії потрапили: Стельмахівка, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське, Спірне, Званівка Донецької області.

Продовжуються запеклі бої за місто Бахмут.

Від ворожих обстрілів постраждали Роздолівка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Олександро-Шультине, Біла Гора, Диліївка, Залізне, Північне, Південне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового, Степового та Невельського Донецької області, успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку протягом доби військові ЗСУ відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку російські окупанти вели безуспішний наступ у районі Вугледару.

На окупованих частинах Запоріжжя та Херсонської області росіяни ведуть оборону.

Тим часом з мінометів та артилерії ворог гатить по Ольгівському, Павлівці, Малинівці, Гуляйполю, Новоданилівці, Новоандріївці.

Від обстрілів потерпає і мирний Херсон.

Тим часом до окупованого Скадовська, що на Херсонщині, прибув підрозділ окупантів чисельністю близько 300 осіб. Усі – з числа засуджених. Привезли їх туди “з метою забезпечення правопорядку”.

Тим часом деякі бойові підрозділи ЗС РФ, які перебували у місті, поступово виводяться на територію Криму.

Нагадаємо, напередодні ми розповідали, що відбувається в Авдіївці та як виживають цивільні на волосині від загибелі.

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