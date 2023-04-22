Україна

Незламність Бахмута й дивні маневри ворога у Скадовську: карта бойових дій в Україні 22 квітня в режимі онлайн

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 22 Квітня 2023, 07:00
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