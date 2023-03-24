Позиционные бои в Бахмуте и отражение вражеских атак: карта боевых действий в Украине 24 марта в режиме онлайн

На Востоке Украины идут ожесточенные бои. Наши бойцы отражают многочисленные вражеские атаки на нескольких направлениях. На Севере россияне сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной областях РФ и Беларуси, чтобы не дать ВСУ перебросить свои силы на другие участки фронта.

А на Юге захватчики обороняются от давления украинских защитников и предчувствуют дыхание нашей армии, пытаясь найти и уничтожить патриотов Украины.

Детальнее о ситуации на передовой читай в сводке Генштаба ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине по состоянию на 24 марта 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что темп российских операций вокруг Бахмута, похоже, замедляется на фоне западных сообщений о том, что российские войска могут пытаться начать наступление на других направлениях.

Чтобы компенсировать значительные потери бронетехники, оккупанты могут перекинуть танки Т-54/55 со складов в Украину.

Захватчики ведут ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная. Также они получили незначительные территориальные достижения в пределах Бахмута и продолжили наступательные операции в городе и его окрестностях, а также вблизи Донецка.

В то же время, украинские силы продолжают очищать районы на левом берегу реки Днепр.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 марта 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:

два авиационных удара;

два ракетных удара;

18 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях враг обстрелял населенные пункты Басовка и Волфин Сумской области; Архиповка и Клюсы Черниговской области, а также Глыбокое, Землянки, Комиссарово, Ольховатка, Амбарное, Бологовка, Двуречная, Западное, Каменка и Крейдянка Харьковской области.

и направлениях враг обстрелял населенные пункты Басовка и Волфин Сумской области; Архиповка и Клюсы Черниговской области, а также Глыбокое, Землянки, Комиссарово, Ольховатка, Амбарное, Бологовка, Двуречная, Западное, Каменка и Крейдянка Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях россияне безуспешно пытались прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской и Макеевка Луганской областей. Артиллерийским обстрелам подверглись Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Песчаное и Белогоровка в Луганской области, а также Верхнекаменское, Северск и Колодцы Донецкой области.

и направлениях россияне безуспешно пытались прорвать оборону наших войск в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской и Макеевка Луганской областей. Артиллерийским обстрелам подверглись Гряниковка, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Невское, Песчаное и Белогоровка в Луганской области, а также Верхнекаменское, Северск и Колодцы Донецкой области. На Бахмутском направлении в Бахмуте продолжаются постоянные позиционные бои. Наши защитники отразили атаки противника в районах населенных пунктов Александро-Шультино и Васюковка. Вражеским обстрелам подверглись Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарковое, Бахмут, Григорьевка, Ивановское, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка и Северное Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Бердичи, Ласточкино, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.

и направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Новокалиново, Степное, Авдеевка и Северное Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Авдеевка, Бердичи, Ласточкино, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Затишье, Гуляйполе, Зализничное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области; Времовка, Новополь и Новоселка — Донецкой, а также Веселое, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Новотягинка, Молодежное, Антоновка, Белозерка, Днепровское, Кизомис и Херсон.

Между тем, в населенных пунктах временно захваченной левобережной части Херсонской области россияне активно разыскивают граждан с проукраинской позицией.

Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины, — говорят в Генштабе.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Физическая подготовка, сила и выносливость — это то, что нужно украинским защитникам не меньше навыков копать окоп, стрелять или накладывать жгут. Смотри, как готовят военных в 32-й бригаде.

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