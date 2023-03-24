Позиционные бои в Бахмуте и отражение вражеских атак: карта боевых действий в Украине 24 марта в режиме онлайн

На Востоке Украины идут ожесточенные бои. Наши бойцы отражают многочисленные вражеские атаки на нескольких направлениях. На Севере россияне сохраняют военное присутствие в приграничных с Украиной областях РФ и Беларуси, чтобы не дать ВСУ перебросить свои силы на другие участки фронта.
А на Юге захватчики обороняются от давления украинских защитников и предчувствуют дыхание нашей армии, пытаясь найти и уничтожить патриотов Украины.
Детальнее о ситуации на передовой читай в сводке Генштаба ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что темп российских операций вокруг Бахмута, похоже, замедляется на фоне западных сообщений о том, что российские войска могут пытаться начать наступление на других направлениях.
Чтобы компенсировать значительные потери бронетехники, оккупанты могут перекинуть танки Т-54/55 со складов в Украину.
Захватчики ведут ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная. Также они получили незначительные территориальные достижения в пределах Бахмута и продолжили наступательные операции в городе и его окрестностях, а также вблизи Донецка.
В то же время, украинские силы продолжают очищать районы на левом берегу реки Днепр.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что в течение суток россияне нанесли:
Ситуация на фронте по направлениям:
Между тем, в населенных пунктах временно захваченной левобережной части Херсонской области россияне активно разыскивают граждан с проукраинской позицией.
Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины, — говорят в Генштабе.
Для этого они используют списки участников АТО, военных пенсионеров и списки лиц, проходивших службу в правоохранительных органах Украины, — говорят в Генштабе.
Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
Физическая подготовка, сила и выносливость — это то, что нужно украинским защитникам не меньше навыков копать окоп, стрелять или накладывать жгут. Смотри, как готовят военных в 32-й бригаде.
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