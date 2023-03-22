Целят в самое яблочко! Как украинские артиллеристы накрывают оккупантов Градами

За официальной статистикой потерь российских войск, ежедневно публикуемой Генштабом ВСУ, стоит тщательная работа всех подразделений Сил обороны.

К примеру, за врагом круглосуточно охотится наша аэроразведка, а затем точно накрывает артиллерия. Военное телевидение показало, как работают наши Грады.

На некоторых участках фронта российские захватчики пытаются вести наступательные действия, но наши артиллеристы сдерживают их штурмы, нанося огневое поражение их живой силе и технике.

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Как они работают? Военные получают команду, сразу выезжают на огневую позицию и наводятся с помощью буссоли и предоставленных аэроразведкой координат.

Затем защитник выставляет уровень и угломер — и вот машина готова к поражению цели. Враг активно охотится за нашей артиллерией, поэтому смена позиции — обязательный этап.

Но за каждым метким выстрелом артиллеристов скрывается работа не одного подразделения Вооруженных сил, делающих все, чтобы уничтожить оккупанта.

Успешные действия наших защитников без Воздушных сил в современной войне трудно представить. Смотри, как работают военные аэроразведки.

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