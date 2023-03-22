Україна

Цілять у саме яблучко! Як українські артилеристи накривають окупантів Градами

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Березня 2023, 23:00

Більше відео
0:05:58
Білий Янгол: як проходить евакуація з Донеччини
Хочу, щоб виїхали діти! Поліціянт групи Білий Янгол розповів, як проходить евакуація з прифронтових зон
0:02:49
Хочу жити
Інформаційні постріли як другий шанс для нелюдів: як ЗСУ заохочують росіян здаватися в полон
Карта бойових дій в Україні 22.03.2023 онлайн
Масована атака дронами та безрезультатні наступи росіян: карта бойових дій в Україні 22 березня в режимі онлайн
0:03:17
Як працюють військові аеророзвідки: один день з роботи
Поки серця битимуться, нищитимемо окупантів! Один день із життя військових аеророзвідки
Дивитись більше

Останні відео
0:01:57
Як працюють українські артилеристи на полі бою

Цілять у саме яблучко! Як українські артилеристи накривають окупантів Градами
0:05:08
Історія порятунку жінки за допомогою дрона з написом Йди за мною
Йди за мною! Неймовірна історія порятунку жінки за допомогою дрона
0:05:58
Білий Янгол: як проходить евакуація з Донеччини
Хочу, щоб виїхали діти! Поліціянт групи Білий Янгол розповів, як проходить евакуація з прифронтових зон
0:02:49
Хочу жити
Інформаційні постріли як другий шанс для нелюдів: як ЗСУ заохочують росіян здаватися в полон
Карта бойових дій в Україні 22.03.2023 онлайн
Масована атака дронами та безрезультатні наступи росіян: карта бойових дій в Україні 22 березня в режимі онлайн
0:02:59
Екологічна переробка пластику
Екологічні технології для пластику — як на Вінниччині переробляють шкідливі відходи
Ольга Осадча
Горіла машина і люди в ній! Неймовірна історія бойової медикині, яка вивозила поранених та сама отримала поранення
0:03:17
Як працюють військові аеророзвідки: один день з роботи
Поки серця битимуться, нищитимемо окупантів! Один день із життя військових аеророзвідки
пісочин
Одна ракета — понад 10 млн грн збитків: наслідки терору в Пісочині
0:04:57
Як отримати громадянство України
Треба обов’язково скласти іспит з української мови та історії! Як отримати громадянство України
Більше відео
Історія порятунку жінки за допомогою дрона з написом Йди за мною
Читати далі
Йди за мною! Неймовірна історія порятунку жінки за допомогою дрона

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь