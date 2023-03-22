Цілять у саме яблучко! Як українські артилеристи накривають окупантів Градами

За офіційною статистикою втрат російських військ, яку щодня публікує Генштаб ЗСУ, стоїть ретельна робота всіх підрозділів Сил оборони.

Приміром, за ворогом цілодобово полює наша аеророзвідка, а потім влучно накриває артилерія. Військове телебачення показало, як працюють наші Гради.

На деяких ділянках фронту російські загарбники намагаються вести наступальні дії, але наші артилеристи стримують їх штурми, завдаючи вогневого ураження їх живій силі та техніці.

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Як вони працюють? Військові отримують команду, одразу виїжджають на вогневу позицію та наводяться за допомогою бусолі та наданих аеророзвідкою координат.

Потім захисник виставляє рівень та кутомір — і ось машина готова до ураження цілі. Ворог активно полює за нашою артилерією, тому зміна позиції — обов’язковий етап.

Але за кожним влучним пострілом артилеристів ховається робота не одного підрозділу Збройних сил, які роблять усе, щоб знищити окупанта.

Успішні дії наших захисників без Повітряних сил у сучасній війні важко уявити. Дивись, як працюють військові аеророзвідки.

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