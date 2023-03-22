Масована атака дронами та безрезультатні наступи росіян: карта бойових дій в Україні 22 березня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні залишається неспокійною. Вибухи лунають не тільки на фронті, а й у мирних містах нашої країни. У ніч проти 22 березня росіяни вкотре завдали цинічної масованої атаки дронами.
І хоч більшість ворожих БпЛА та ракет вдалось знищити, частина з них усе-таки принесла руйнування та жертви на українській землі.
Тому важливо дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
Загарбники не досягли жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та на його околицях, однак продовжують наступальні дії вздовж околиць Донецька.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що росіяни ведуть наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, а на інших — обороняються. Минулої доби українські підрозділи відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту.
Крім цього, окупанти завдали десять ракетних та 32 авіаційні удари, а також здійснили 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах.
Крім цього, окупанти завдали десять ракетних та 32 авіаційні удари, а також здійснили 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах.
У ніч проти 22 березня ворог завдав чергового масованого авіаційного удару, використовуючи БпЛА Шахед-136. За попередньою інформацією, 16 із 21 запущених дронів було знищено українськими захисниками.
Ситуація на фронті за напрямками:
Протягом минулої доби українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження окупантів. Крім цього, наші захисники збили 16 ворожих БпЛА різних типів, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника.
Загалом минулої доби наші воїни ліквідували:
21 березня ввечері росіяни завдали ракетного удару по Одеській області. Читай, що відомо на цю мить про вибухи в Одесі.
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