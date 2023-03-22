Україна

Масована атака дронами та безрезультатні наступи росіян: карта бойових дій в Україні 22 березня в режимі онлайн

Олена Яковлєва, редакторка сайту 22 Березня 2023, 10:47
Карта бойових дій в Україні 22.03.2023 онлайн

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