Масована атака дронами та безрезультатні наступи росіян: карта бойових дій в Україні 22 березня в режимі онлайн

Карта бойових дій в Україні залишається неспокійною. Вибухи лунають не тільки на фронті, а й у мирних містах нашої країни. У ніч проти 22 березня росіяни вкотре завдали цинічної масованої атаки дронами.

І хоч більшість ворожих БпЛА та ракет вдалось знищити, частина з них усе-таки принесла руйнування та жертви на українській землі.

Тому важливо дослухатись до Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 22 березня 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжують обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Загарбники не досягли жодних підтверджених успіхів у Бахмуті та на його околицях, однак продовжують наступальні дії вздовж околиць Донецька.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 березня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що росіяни ведуть наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, а на інших — обороняються. Минулої доби українські підрозділи відбили 114 ворожих атак на східній ділянці фронту.

Крім цього, окупанти завдали десять ракетних та 32 авіаційні удари, а також здійснили 90 обстрілів з РСЗВ, зокрема, по цивільних об’єктах.

У ніч проти 22 березня ворог завдав чергового масованого авіаційного удару, використовуючи БпЛА Шахед-136. За попередньою інформацією, 16 із 21 запущених дронів було знищено українськими захисниками.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань противника не виявлено, хоча ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом минулої доби росіяни обстріляли райони населених пунктів Хрінівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Попівка на Сумщині, а також Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук Харківської області.

та напрямках формування наступальних угруповань противника не виявлено, хоча ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом минулої доби росіяни обстріляли райони населених пунктів Хрінівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка, Басівка, Юнаківка і Попівка на Сумщині, а також Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке, Вовчанськ і Великий Бурлук Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Білогорівка та Веселе. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка — Луганської, а також Торське, Спірне та Федорівка на Донеччині.

та напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Білогорівка та Веселе. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Новоселівське, Невське і Білогорівка — Луганської, а також Торське, Спірне та Федорівка на Донеччині. На Бахмутському напрямку наші захисники постійно відбивають численні атаки росіян у районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Іванівське, Бахмут, Кліщіївка та Майорськ. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник провів наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди, але успіху не мав. Майже 20 невдалих спроб наступу було здійснено ворогом в районі Мар’їнки. Від ворожих обстрілів постраждали Ласточкине, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар на Донеччині.

та напрямках противник провів наступальні дії в районах Новобахмутівки, Новокалинового, Красногорівки, Степового, Бердичів, Авдіївки, Сєверного, Водяного, Первомайського, Мар’їнки та Побєди, але успіху не мав. Майже 20 невдалих спроб наступу було здійснено ворогом в районі Мар’їнки. Від ворожих обстрілів постраждали Ласточкине, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське — Запорізької, а також Херсон, Берислав, Понятівка, Дар’ївка та Антонівка.

Протягом минулої доби українська авіація завдала шість ударів по районах зосередження окупантів. Крім цього, наші захисники збили 16 ворожих БпЛА різних типів, а також дві керовані авіаційні ракети Х-59.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, два зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника.

Загалом минулої доби наші воїни ліквідували:

920 російських загарбників;

п’ять танків;

вісім бойових броньованих машин;

три артилерійських системи;

два РСЗВ;

два засоби ППО;

16 БпЛА;

дві ракети;

шість автомобілів;

чотири одиниці спеціальної техніки.

21 березня ввечері росіяни завдали ракетного удару по Одеській області. Читай, що відомо на цю мить про вибухи в Одесі.

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