Массированная атака дронами и безрезультатные наступления россиян: карта боевых действий в Украине 22 марта в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине остается неспокойной. Взрывы раздаются не только на фронте, но и в мирных городах нашей страны. В ночь на 22 марта россияне в очередной раз нанесли циничную массированную атаку дронами.
И хотя большинство вражеских БПЛА и ракет удалось уничтожить, часть из них принесла разрушения и жертвы на украинской земле.
Поэтому важно прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают ограниченные наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная.
Захватчики не достигли никаких подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях, однако продолжают наступательные действия вдоль окрестностей Донецка.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что россияне ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, а на других — обороняются. За прошедшие сутки украинские подразделения отбили 114 вражеских атак на восточном участке фронта.
Кроме этого, оккупанты нанесли десять ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 90 обстрелов с РСЗО, в частности, по гражданским объектам.
Кроме этого, оккупанты нанесли десять ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 90 обстрелов с РСЗО, в частности, по гражданским объектам.
В ночь на 22 марта враг нанес очередной массированный авиационный удар, используя БпЛА Шахед-136. По предварительной информации, 16 из 21 запущенных дронов были уничтожены украинскими защитниками.
Ситуация на фронте по направлениям:
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, наши защитники сбили 16 вражеских БпЛА разных типов, а также две управляемые авиационные ракеты Х-59.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.
В целом за прошедшие сутки наши воины ликвидировали:
21 марта вечером россияне нанесли ракетный удар по Одесской области. Читай, что известно на этот момент про взрывы в Одессе.
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