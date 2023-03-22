Массированная атака дронами и безрезультатные наступления россиян: карта боевых действий в Украине 22 марта в режиме онлайн

Карта боевых действий в Украине остается неспокойной. Взрывы раздаются не только на фронте, но и в мирных городах нашей страны. В ночь на 22 марта россияне в очередной раз нанесли циничную массированную атаку дронами.

И хотя большинство вражеских БПЛА и ракет удалось уничтожить, часть из них принесла разрушения и жертвы на украинской земле.

Поэтому важно прислушиваться к Генштабу ВСУ, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Сейчас также смотрят

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 марта 2023 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжают ограниченные наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Захватчики не достигли никаких подтвержденных успехов в Бахмуте и его окрестностях, однако продолжают наступательные действия вдоль окрестностей Донецка.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 марта 2023 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что россияне ведут наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях, а на других — обороняются. За прошедшие сутки украинские подразделения отбили 114 вражеских атак на восточном участке фронта.

Кроме этого, оккупанты нанесли десять ракетных и 32 авиационных удара, а также совершили 90 обстрелов с РСЗО, в частности, по гражданским объектам.

В ночь на 22 марта враг нанес очередной массированный авиационный удар, используя БпЛА Шахед-136. По предварительной информации, 16 из 21 запущенных дронов были уничтожены украинскими защитниками.

Ситуация на фронте по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях формирование наступательных группировок противника не обнаружено, хотя враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. За прошедшие сутки россияне обстреляли районы населенных пунктов Хреновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Поповка в Сумской области, а также Басово, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Волчанск и Большой Бурлук Харьковской области.

и направлениях формирование наступательных группировок противника не обнаружено, хотя враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах. За прошедшие сутки россияне обстреляли районы населенных пунктов Хреновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка, Басовка, Юнаковка и Поповка в Сумской области, а также Басово, Казачья Лопань, Стрелечья, Глубокое, Волчанск и Большой Бурлук Харьковской области. На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Белогоровка и Веселое. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Красное Первое, Двуречная, Масютовка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка — Луганской, а также Торское, Спорное и Федоровка Донецкой области.

и направлениях противник вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Кременная, Диброва, Белогоровка и Веселое. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Красное Первое, Двуречная, Масютовка, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Новоселовское, Невское и Белогоровка — Луганской, а также Торское, Спорное и Федоровка Донецкой области. На Бахмутском направлении наши защитники постоянно отражают многочисленные атаки россиян в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Григоровка, Богдановка, Ивановское, Бахмут, Клищиевка и Майорск. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Зализнянское, Миньковка, Орехово-Василевка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник провел наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы, но успеха не имел. Почти 20 неудачных попыток наступления были предприняты врагом в районе Марьинки. От вражеских обстрелов пострадали Ласточкино, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар Донецкой области.

и направлениях противник провел наступательные действия в районах Новобахмутовки, Новокалинового, Красногоровки, Степного, Бердичев, Авдеевки, Северного, Водяного, Первомайского, Марьинки и Победы, но успеха не имел. Почти 20 неудачных попыток наступления были предприняты врагом в районе Марьинки. От вражеских обстрелов пострадали Ласточкино, Бердичи, Орловка, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях россияне обороняются. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Червоное, Чаривное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка и Каменское — Запорожской, а также Херсон, Берислав, Понятовка, Дарьевка и Антоновка.

За прошедшие сутки украинская авиация нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов. Кроме того, наши защитники сбили 16 вражеских БпЛА разных типов, а также две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.

В целом за прошедшие сутки наши воины ликвидировали:

920 российских захватчиков;

пять танков;

восемь боевых бронированных машин;

три артиллерийских системы;

два РСЗО;

два средства ПВО;

16 БпЛА;

две ракеты;

шесть автомобилей;

четыре единицы специальной техники.

21 марта вечером россияне нанесли ракетный удар по Одесской области. Читай, что известно на этот момент про взрывы в Одессе.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!