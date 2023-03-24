Позиційні бої в Бахмуті та відбиття ворожих атак: карта бойових дій в Україні 24 березня в режимі онлайн

На Сході України точаться запеклі бої. Наші бійці відбивають численні ворожі атаки на кількох напрямках. На Півночі росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною областях РФ та Білорусі, щоб не дати ЗСУ перекинути свої сили на інші ділянки фронту.

А на Півдні загарбники обороняються від натиску українських захисників та передчувають подих нашої армії, намагаючись знайти та знищити патріотів України.

Детальніше про ситуацію на передовій читай у зведенні Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 24 березня 2023 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що темп російських операцій навколо Бахмута, схоже, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські війська можуть намагатися розпочати наступ на інших напрямках.

Щоб компенсувати значні втрати бронетехніки окупанти можуть перекинути танки Т-54/55 зі складів в Україну.

Загарбники ведуть обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна. Також вони здобули незначні територіальні здобутки в межах Бахмута та продовжили наступальні операції в місті та його околицях, а також поблизу Донецька.

Водночас українські сили продовжують очищати райони на лівому березі річки Дніпро.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 березня 2023 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:

два авіаційних удари;

два ракетних удари;

18 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті за напрямками:

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ворог обстріляв населені пункти Басівка та Волфине Сумської області; Архипівка та Клюси Чернігівської області, а також Глибоке, Землянки, Комісарове, Вільхуватка, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Западне, Кам’янка та Крейдянка Харківської області.

та напрямках ворог обстріляв населені пункти Басівка та Волфине Сумської області; Архипівка та Клюси Чернігівської області, а також Глибоке, Землянки, Комісарове, Вільхуватка, Амбарне, Бологівка, Дворічна, Западне, Кам’янка та Крейдянка Харківської області. На Куп’янському та Лиманському напрямках росіяни безуспішно намагались прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Синьківка Харківської та Макіївка Луганської областей. Артилерійських обстрілів зазнали Гряниківка, Куп’янськ та Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Піщане та Білогорівка на Луганщині, а також Верхньокам’янське, Сіверськ та Колодязі Донецької області.

та напрямках росіяни безуспішно намагались прорвати оборону наших військ в районах населених пунктів Синьківка Харківської та Макіївка Луганської областей. Артилерійських обстрілів зазнали Гряниківка, Куп’янськ та Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Невське, Піщане та Білогорівка на Луганщині, а також Верхньокам’янське, Сіверськ та Колодязі Донецької області. На Бахмутському напрямку в Бахмуті тривають постійні позиційні бої. Наші захисники відбили атаки противника в районах населених пунктів Олександро-Шультине та Васюківка. Ворожих обстрілів зазнали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка та Сєверне на Донеччині. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Бердичі, Ласточкине, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області.

та напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Новокалинове, Степове, Авдіївка та Сєверне на Донеччині. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Авдіївка, Бердичі, Ласточкине, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Вугледар та Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Затишшя, Гуляйполе, Залізничне, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське Запорізької області; Времівка, Новопіль і Новосілка — Донецької, а також Веселе, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Новотягинка, Молодіжне, Антонівка, Білозерка, Дніпровське та Кізомис та Херсон.

Тим часом у населених пунктах тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області росіяни активно розшукують громадян з проукраїнською позицією.

Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України, — кажуть у Генштабі.

Українська авіація за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Фізична підготовка, сила і витривалість — це те, що потрібно українським захисникам не менше за навички копати окоп, стріляти чи накладати джгут. Дивись, як готують військових у 32 бригаді.

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