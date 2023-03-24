Позиційні бої в Бахмуті та відбиття ворожих атак: карта бойових дій в Україні 24 березня в режимі онлайн

На Сході України точаться запеклі бої. Наші бійці відбивають численні ворожі атаки на кількох напрямках. На Півночі росіяни зберігають військову присутність у прикордонних з Україною областях РФ та Білорусі, щоб не дати ЗСУ перекинути свої сили на інші ділянки фронту.
А на Півдні загарбники обороняються від натиску українських захисників та передчувають подих нашої армії, намагаючись знайти та знищити патріотів України.
Детальніше про ситуацію на передовій читай у зведенні Генштабу ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.
Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що темп російських операцій навколо Бахмута, схоже, сповільнюється на тлі західних повідомлень про те, що російські війська можуть намагатися розпочати наступ на інших напрямках.
Щоб компенсувати значні втрати бронетехніки окупанти можуть перекинути танки Т-54/55 зі складів в Україну.
Загарбники ведуть обмежені наземні атаки на лінії Сватове-Кремінна. Також вони здобули незначні територіальні здобутки в межах Бахмута та продовжили наступальні операції в місті та його околицях, а також поблизу Донецька.
Водночас українські сили продовжують очищати райони на лівому березі річки Дніпро.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби росіяни завдали:
Ситуація на фронті за напрямками:
Тим часом у населених пунктах тимчасово захопленої лівобережної частини Херсонської області росіяни активно розшукують громадян з проукраїнською позицією.
Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України, — кажуть у Генштабі.
Для цього вони використовують списки учасників АТО, військових пенсіонерів та списки тих осіб, які проходили службу в правоохоронних органах України, — кажуть у Генштабі.
Українська авіація за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Фізична підготовка, сила і витривалість — це те, що потрібно українським захисникам не менше за навички копати окоп, стріляти чи накладати джгут. Дивись, як готують військових у 32 бригаді.
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