Україна

Позиційні бої в Бахмуті та відбиття ворожих атак: карта бойових дій в Україні 24 березня в режимі онлайн

Олена Яковлєва, редакторка сайту 24 Березня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні 24.03.2023 онлайн

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