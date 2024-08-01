Карта боевых действий 1 августа 2024: в штурмах враг потерял 1370 человек за сутки

Карта боевых действий 1 августа 2024 года открывает новый месяц, но со старой проблемой за северной и восточной границами Украины. Российские войска продолжают активно наступать по всей линии фронта, оккупанты имеют успех на некоторых участках.

Мы напоминаем о необходимости донатить на каждый проверенный сбор, что ты видишь в своей информационной ленте.

Какая ситуация на карте боевых действий, а также, где идут бои, аналитику экспертов ISW и сведение Генштаба – ищи дальше в материале.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где располагаются подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян за последние две недели.

Зеленые участки — освобожденная территория.

Серые участки — территория, требующая уточнения.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Фиолетовый цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — оккупированные территории других государств.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) обратили внимание, что Путин подписал указ, согласно которому усиливаются финансовые стимулы для подписания военного контракта.

Российские войска недавно продвинулись вблизи Купянска, Сватового, Часового Яра, Торецка и Донецка и на западе Запорожской области.

Эксперты также публикуют свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 1 августа 2024 года

По сообщению Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 156 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.

За вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара с применением пяти ракет, а также 77 авиаударов, сбросив 103 КАБ. Кроме этого, произвел более 4600 обстрелов, из них 104 из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Поповка Сумской области; Слобожанское, Липцы, Вильча, Горяное, Большой Бурлук, Волчанск, Подсреднее Харьковской области; Лиман, Ямполь, Макеевка, Часов Яр, Щербиновка, Дружба, Торецк, Курдюмовка, Нью-Йорк, Николаевка, Новогродовка, Желательное, Ивановка, Пантелеймоновка, Гродовка, Воздвиженка, Новожеланное, Мемрик, Александрополь, Ганновка, Трудовое, Водяное, Веселый Елизаветовка, Сторожево, Благодатное, Новодонецкое, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Лобковое Запорожской области; Новокаменское, Степное, Красный Яр Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 18 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили пять пунктов управления, два средства ПВО, узел связи, три состава боеприпасов и ГСМ, а также еще один важный объект оккупантов.

На Харьковском направлении количество атак в сутки составило восемь. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Тихого и Волчанска.

На Купянском направлении произошло восемь боевых столкновений вблизи Степной Новоселовки, Колесниковки, Берестового, Стельмаховки и Андреевки.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз недалеко от Макеевки, Невского и Новосергеевки.

На Северском направлении украинские защитники отражали четыре штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки.

На Краматорском направлении шли десять боев в районах Ивановского, Часового Яра, Богдановки и Андреевки.

На Торецком направлении произошло 26 боев недалеко от Северного, Нью-Йорка, Торецка и Железного.

На Покровском направлении наши защитники отразили 55 штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Желанное, Сергеевка, Пантелеймоновка, Новоалександровка, Ивановка, Лисическое, Тимофеевка, Карловка, Калиново и Гродовка.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили 13 атак у Красногоровки, Желанного, Карловки, Георгиевки и Прасковьевки, где противник пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении российские войска совершили 12 штурмов у Великой Новоселки и Водяного.

На Приднепровском направлении шесть вражеских штурмовых действий на левобережье Днепра не имели успеха.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях ситуация остается без особых изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, делает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1370 человек.

Также украинские воины уничтожили девять танков, 42 боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, одну РСЗО, 115 БпЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и 16 единиц специальной техники врага.

В нашем другом материале ты найдешь рассказ разведчиков о том, как они отражают штурмы российских оккупантов.

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