Україна

Карта бойових дій 1 серпня 2024: у штурмах ворог втратив 1370 осіб за добу

Вікторія Мельник, журналістка сайту 01 Серпня 2024, 09:07
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