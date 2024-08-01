До 10 ранку нічого не бачили! Розвідники про те, як відбивають штурми російських військ

У розвідників немає своїх позицій, проте вони завжди готові допомогти піхоті та пліч-о-пліч відбивати штурми росіян.

Вони йдуть у сіру зону, де влаштовують облави на ворогів. Когось ліквідовують. А тих, хто здається, — беруть у полон. А ще отримують від росіян цінну інформацію, яка допомагає нищити ворога.

Штурмовики розвідники бригади Рубіж Національної гвардії України розповідають, що із завдання на позиціях завжди легше повертатись, аніж йти туди. Річ у тім, що бійцям доводиться нести на собі додаткову вагу, яка інколи сягає 40 кілограмів. А йти довго — часом до п’яти кілометрів.

Воїни кажуть, захід на позиції також більш небезпечний, ніж відбивання штурмів противника чи проведення контратаки. Бо якщо росіяни помічають переміщення, то починають обстріл.

Росіяни застосовують увесь спектр озброєння: від авіації, танків — до систем залпового вогню, артилерії всіх калібрів. Проте найчастіше випускають коптери. У ворога вже є підрозділи, які займаються лише цим. Адже дрон точний, і від нього не втечеш.

Нацгвардійці розповідають, що росіяни з тактикою закидання наших позицій м’ясом щоденно втрачають десятки осіб. Ворог дуже часто йде на штурми.

Боєць на псевдо Айбокс згадує, що минулий захід на позиції для нього був складним, бо помітити ворога було майже неможливо. О п’ятій ранку його з побратимами підняли за тривогою. Усі побігли на вогневу позицію.

Такого я ще ніколи не бачив. Усе було в диму. До десятої ранку ми нічого не бачили. Вони штурмували до обіду, а ми сиділи та допомагали піхотинцям відбиватися.

Танки, БМП — це все було спалене у ворога. Коли закінчилася техніка, окупанти почали живою силою наступати. Та все ж цей штурм розвідники разом з дронарями, піхотинцями та артилеристами відбили.

При цьому допомога піхоті не єдине завдання розвідників. Ці сталеві люди часто працюють у сірій зоні та влаштовують облави на позиції росіян. У цьому їм неабияк допомагають екіпажі аеророзвідки.

Та коптери на війні — це розхідний матеріал. Тому бійці НГУ просять допомогти придбати дрони. Підтримати розвідників можна за посиланням на Mono-банку, або ж за номером картки 5375411220594266.

Про те, що дрони витрачаються з шаленою швидкістю, говорить й оператор БпЛА Олексій. Для нього боротьба з ворогом — це особиста справа. Читай, що розповів оператор БпЛА з Нікополя про те, як служба стала помстою за рідне місто.

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