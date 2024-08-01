До 10 утра ничего не видели! Разведчики о том, как отбивают штурмы российских войск

У разведчиков нет своих позиций, однако они всегда готовы помочь пехоте, став бок о бок, отбить штурмы россиян.

Они заходят в серую зону, где устраивают облавы на врагов. Кого-то ликвидируют. А сдающихся — берут в плен. А еще получают от россиян ценную информацию, которая помогает уничтожать врага.

Штурмовики-разведчики бригады Рубеж Национальной гвардии Украины рассказывают, что с задания на позициях всегда легче возвращаться, чем идти туда. Дело в том, что бойцам приходится нести на себе дополнительный вес, иногда достигающий 40 килограммов. А идти долго — порой до пяти километров.

Воины говорят, заход на позиции также опаснее отражения штурмов противника или проведения контратаки. Потому что если россияне замечают перемещение, то начинают обстрел.

Россияне используют весь диапазон вооружения от авиации, танков до систем залпового огня, артиллерии всех калибров. Однако чаще всего запускают коптеры. У врага уже есть подразделения, которые занимаются только этим. Ведь дрон точен и от него не убежишь.

Нацгвардейцы рассказывают, что россияне с тактикой забрасывания наших позиций мясом ежедневно теряют десятки человек. Враг очень часто идет на штурмы.

Боец с позывным Айбокс вспоминает, что прошлый заход на позиции для него было сложным, потому что заметить врага было почти невозможно. В пять утра его с собратьями подняли по тревоге. Все побежали на огневую позицию.

Такого я никогда не видел. Все было в дыму. До десяти утра мы ничего не видели. Они штурмовали до обеда, а мы сидели и помогали пехотинцам отбиваться.

Танки, БМП — это все было сожжено у врага. Когда закончилась техника, оккупанты начали живой силой наступать. И все же этот штурм разведчики вместе с дронщиками, пехотинцами и артиллеристами отбили.

При этом, помощь пехоте — не единственная задача разведчиков. Эти стальные люди часто работают в серой зоне и устраивают облавы на позиции россиян. В этом им очень помогают экипажи аэроразведки.

Но коптеры на войне — это расходный материал. Поэтому бойцы НГУ просят помочь приобрести дроны. Поддержать разведчиков можно по ссылке на Mono-банку, или же по номеру карты 5375411220594266.

Что дроны тратятся с бешеной скоростью, говорит и оператор БПЛА Алексей. Для него борьба с врагом — это личное дело. Читай, что рассказал оператор БПЛА из Никополя о том, как служба стала местью за родной город.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.