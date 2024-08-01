Украина

До 10 утра ничего не видели! Разведчики о том, как отбивают штурмы российских войск

Владислав Круглов, журналист Факты ICTV, военный корреспондент 01 августа 2024, 08:00

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