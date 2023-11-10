Карта боевых действий 10 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 10 ноября 2023 года содержит в себе как наполненность событиями настоящего, так и память о битвах, которые уже остались в прошлом, как и некоторые из их участников.

Каждая линия и отметка наполнены бессонными ночами, долгими разговорами, смехом и криком, победными достижениями и болезненными потерями.

Изо дня в день карта продолжает не только изменять дату, но и наполняться новыми сдвигами истории. Их творят наши защитники, которые, как и в первый день полномасштабной войны, не только борются за свободу всей страны, но и нуждаются в поддержке каждого.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжили контрнаступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области.

Российские войска продолжали наступление в районе Авдеевки.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 10 ноября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Всего враг нанес один ракетный и 13 авиационных ударов, совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Сеньковка, Блешня, Николаевка, Зализный Мост Черниговской области, Волфино, Басовка, Юнаковка, Степок Сумской области, Терновая, Избицкая, Старица Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Синьковки Харьковской области, где наши воины отразили семь атак. Нанес авиационные удары вблизи Петропавловки и Степного Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов, в том числе Новомлынск, Синьковка, Кисловка, Крахмальное, Табаевка Харьковской области.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах Новоселовки Донецкой области и Белогоровки Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около десяти населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Выемка, Федоровка, Рай-Александровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники отразили семь атак противника в районах Богдановки и Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении захватчики, при поддержке авиации, вели штурмовые действия юго-восточнее Новокалинового, Авдеевки, Первомайского Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили семь атак. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Опытное, Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 23 безуспешных атаки в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

Нанес авиационные удары возле Александрополя и Новомихайловки. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказалось около десяти населенных пунктов Донецкой области, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Антоновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия вблизи Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Вербового и Роботиного Запорожской области, где наши защитники отбили четыре атаки. Противник нанес авиационные удары неподалеку от Новодаровки и Роботиного Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Левадное, Гуляйполе, Новоданиловка, Новопавловка, Новоандреевка, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Золотая Балка, Токаревка, Понятовка, Днепровское Херсонской области и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили два пункта управления, четыре артиллерийских средства и станцию радиоэлектронной разведки противника.

Линия фронта пылает. Враг не оставляет попыток штурма севера и юга Бахмута, а также не пренебрегает коварными методами ведения войны. Читай, что рассказали украинские бойцы о боях на Бахмутском направлении.

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