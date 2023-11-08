Украина

Россияне сбрасывают неизвестные вещества во время штурмов — военные о боях на Бахмутском направлении

Анастасия Грубрина, журналист сайта 08 ноября 2023, 21:00
Росіяни скидають невідомі сльозогінні речовини: ситуація на фронті

Больше видео
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 9 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:02:52
Жахи війни замість легкої служби: полонені росіяни про те, чому пішли воювати
Хотел “малину”, а получил ранение и плен. Захваченные россияне о том, почему пошли воевать
0:04:44
Рація Химера
Станции РЭБ ее просто не видят! В Украине разработали уникальную рацию Himera для военных
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 8 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Смотреть больше

Последние видео
Карта бойових дій в Україні

Карта боевых действий 9 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:08:08
Росіяни скидають невідомі сльозогінні речовини: ситуація на фронті
Россияне сбрасывают неизвестные вещества во время штурмов — военные о боях на Бахмутском направлении
0:02:52
Жахи війни замість легкої служби: полонені росіяни про те, чому пішли воювати
Хотел “малину”, а получил ранение и плен. Захваченные россияне о том, почему пошли воевать
0:03:37
Протести польських перевізників на кордоні Польщі та України: що відомо
В очереди уже 1000 грузовиков! Что известно про протест польских перевозчиков на границе с Украиной
0:04:25
Найважче для них — відстань: премія Тато року — хто переміг
Самое тяжелое — разлука с детьми. Как прошла премия Папа года-2023 и кто победил
0:03:31
Ірина Фаріон: скандал з російськомовними військовими
Профессора Ирину Фарион уволить? Из-за чего разгорелся скандал и как реагируют военные
0:04:44
Рація Химера
Станции РЭБ ее просто не видят! В Украине разработали уникальную рацию Himera для военных
Карта бойових дій в Україні
Карта боевых действий 8 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:26
військові медики
Каждый день чувствуют, как вздрагивает помещение от бомб: военные медики рассказали о реалиях Донбасса
0:07:40
незаконний виїзд за кордон
Липовые справки и фейковое волонтерство: какие способы используют для незаконного выезда за границу
Больше видео
Карта бойових дій в Україні
Читать дальше
Карта боевых действий 9 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Жахи війни замість легкої служби: полонені росіяни про те, чому пішли воювати
Читать дальше
Хотел “малину”, а получил ранение и плен. Захваченные россияне о том, почему пошли воевать

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь