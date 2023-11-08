Россияне сбрасывают неизвестные вещества во время штурмов — военные о боях на Бахмутском направлении

Майор Национальной гвардии и начальник штаба артиллерии четвертой бригады Рубеж Денис Нагорный в эфире телемарафона рассказал о ситуации в Бахмуте и как россияне сбрасывают неизвестные слезоточивые вещества на военных ВСУ. Читай подробнее, что о них известно.

Россияне сбрасывают неизвестные слезоточивые вещества: подробнее

По словам Дениса Нагорного, линия фронта пылает. Враг не оставляет попыток штурма севера и юга Бахмута, в районе Берховского водохранилища, Богдановки, железнодорожного полотна возле Клещеевки. Активно стреляет из артиллерии и минометов. Увеличилось количество обстрелов из ствольной артиллерии.

Не исключено, что уже подвезли северокорейские боеприпасы. Враг пытается активно применять FPV-дроны. Недавно были зафиксированы сбросы неизвестных слезоточивых веществ.

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Неизвестные слезоточивые вещества россияне сбрасывают с дронов. Во время штурмов они направляют дроны на позиции ВСУ.

На дронах прикреплены бутылки с неизвестной химической смесью. После этого наши военные ощущали горечь во рту, было поражение слизистых оболочек, глаз.

— Благодаря логистике у нас есть средства индивидуальной защиты, которые были немедленно применены. Через 15 минут после сбросов противник пытался вскочить в окопы ВСУ. Его встретили шквальным огнем, — рассказывает Денис.

По предварительным данным, это был слезоточивый газ. Пока более подробных выводов нет. Денис Нагорный считает, что так россияне проверяли готовность ВСУ, чтобы применять химическое оружие.

Продолжается тактика “мясных” штурмов. Российские оккупанты без поддержки техники по 30-40 человек идут на штурмы. Относительно корейских снарядов, говорит, раньше у россиян был “снарядный голод”, но теперь количество обстрелов существенно увеличилось.

Разницы между российскими (советскими) и корейскими боеприпасами существенной нет. Россияне продолжают строить инженерные укрепления и минируют поля даже в тылу. Начали минировать даже с дронов.

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