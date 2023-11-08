Росіяни скидають невідомі речовини під час штурмів — бійці про жах на Бахмутському напрямку

Майор Національної гвардії та начальник штабу артилерії четвертої бригади Рубіж Денис Нагорний в ефірі телемарафону розповів про ситуацію в Бахмуті та як росіяни скидають невідомі сльозогінні речовини на військових ЗСУ. Читай детальніше, що про них відомо.

Росіяни скидають невідомі сльозогінні речовини: подробиці

За словами Дениса Нагорного, лінія фронту палає. Ворог не полишає спроб штурму півночі та півдня Бахмута, у районі Берхівського водосховища, Богданівки, залізничного полотна біля Кліщіївки. Активно гатить з артилерії та мінометів. Збільшилася кількість обстрілів зі ствольної артилерії.

Не виключено, що вже підвезли північнокорейські боєприпаси. Ворог намагається активно застосовувати FPV-дрони. Нещодавно були зафіксовані скиди невідомих сльозогінних речовин.

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Ці речовини росіяни скидають з дронів. Під час штурмів вони скеровують дрони на позиції ЗСУ.

На дронах прикріплені пляшки з невідомою хімічною сумішшю. Після цього наші військові відчували гіркоту у роті, було ураження слизових оболонок, очей.

— Завдяки логістиці у нас є засоби індивідуального захисту, які були негайно застосовані. За 15 хвилин після скидів противник намагався заскочити зненацька в окопи ЗСУ. Його зустріли шквальним вогнем, — розповідає начальник штабу артилерії.

За попередніми висновками, це був сльозогінний газ. Наразі детальних висновків немає. Денис Нагорний вважає, що так росіяни перевіряли готовність ЗСУ, аби застосовувати хімічну зброю.

Продовжується тактика “м’ясних” штурмів. Російські окупанти без підтримки техніки по 30-40 людей ідуть на штурми. Щодо корейських снарядів, каже, раніше росіяни мали “снарядний голод”, але тепер кількість обстрілів суттєво збільшилася.

Різниці між російськими (радянськими) та корейськими боєприпасами суттєвої немає. Росіяни продовжують будувати інженерні укріплення та роблять мінні поля навіть у тилу. Почали мінувати навіть з дронів.

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