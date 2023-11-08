Україна

Росіяни скидають невідомі речовини під час штурмів — бійці про жах на Бахмутському напрямку

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 08 Листопада 2023, 21:00
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