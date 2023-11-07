Щодня відчувають, як здригається приміщення від бомб: військові медики розповіли про реалії Донеччини

Уночі на стабілізаційному пункті найбільше видно ціну, яку платять наші захисники за кожен звільнений від окупантів клаптик української землі. Найбільш безпечна евакуація поранених саме вночі, бо засвітла за медиками полюють ворожі дрони та артилерія.

Самі ж стабілізаційні пункти також бажана ціль для російських загарбників. Тому рятувати життя медикам доводиться під безперервну канонаду та розриви російських снарядів.

Ми всі у небезпеці. Щодня відчуваємо на собі, як здригається приміщення від падіння бомб, — ділиться військовий медик Святослав Микитюк на псевдо Гектор.

До повномасштабної війни Святослав був хірургом в одному з медзакладів Хмельницька. А тепер чоловік рятує життя українських воїнів на Бахмутському напрямку. Медик розповідає, що ворог отримав безліч ударних дронів, обладнаних тепловізорами, тож тепер може атакувати навіть затемна.

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Після втрати контролю над Кліщіївкою та Андріївкою, загарбницькі війська намагаються повернути втрачені позиції. Щоденні штурми один за одним відбивають наші армійці, а це означає — військові медики без роботи також не сидять.

Уламки, переломи, ампутації. Все це — звичні речі, з якими стикаються наші військові медики на передовій. При цьому вони й самі часто стають мішенню ворожих обстрілів. Але продовжують виконувати свою важку роботу.

Утім ворог удається й до того, від чого навіть досвідчені лікарі досі не можуть не дивуватись. Військовий медик Андрій розповідає, що був випадок, коли окупанти використовували отруйні інгаляційні бойові речовини, від чого у хворого була виражена дихальна недостатність. І якби не вчасна евакуація з поля бою, боєць загину би від отруєння газом.

Невідома хімічна речовина буквально спопелила його дихальні органи. Неабияку роль у наданні швидкої та якісної допомоги відіграє наявність переносного рентген-апарату. Така річ та ще й у такій близькості до фронту — справжня розкіш.

Працювати медикам доводиться і вдень, і вночі. Хоча самі б вони воліли сидіти без роботи, адже коли вона є — це означає, що десь там, на нулі, черговий захисник України заплатив криваву ціну, аби не дати ворогу просунутись уперед.

Також раніше ми ділились розповіддю про один день зі стабпункту 24 ОМБр імені короля Данила.

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