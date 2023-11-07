Каждый день чувствуют, как вздрагивает помещение от бомб: военные медики рассказали о реалиях Донбасса

Ночью на стабилизационном пункте больше видна цена, которую платят наши защитники за каждый освобожденный от оккупантов клочок украинской земли. Наиболее безопасна эвакуация раненых именно ночью, потому что, когда светло, за медиками охотятся вражеские дроны и артиллерия.

Сами же стабилизационные пункты также предпочтительная цель для российских захватчиков. Поэтому спасать жизнь медикам приходится под непрерывную канонаду и разрывы российских снарядов.

Мы все в опасности. Каждый день чувствуем на себе, как вздрагивает помещение от падения бомб, — делится военный медик Святослав Микитюк с позывным Гектор.

До полномасштабной войны Святослав был хирургом в одном из медучреждений Хмельницкого. А теперь мужчина спасает жизни украинских воинов на Бахмутском направлении. Медик рассказывает, что враг получил множество ударных дронов, оборудованных тепловизорами, поэтому теперь может атаковать даже в темноте.

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После потери контроля над Клищиевкой и Андреевкой, захватнические войска пытаются вернуть утраченные позиции. Ежедневные штурмы один за другим отбивают наши армейцы, а это значит — военные медики без работы тоже не сидят.

Обломки, переломы, ампутации. Все это — привычные вещи, с которыми сталкиваются наши военные медики на передовой. При этом они и сами часто становятся мишенью вражеских обстрелов. Но продолжают выполнять свою тяжелую работу.

Впрочем, враг прибегает и к тому, от чего даже опытные врачи до сих пор не могут не удивляться. Военный медик Андрей рассказывает, что был случай, когда оккупанты использовали ядовитые ингаляционные боевые вещества, от чего у больного была выражена дыхательная недостаточность. И если бы не своевременная эвакуация с поля боя, боец погиб бы от отравления газом.

Неизвестное химическое вещество буквально испепелило его дыхательные органы. Большую роль в оказании скорой и качественной помощи играет наличие переносного рентген аппарата. Такое дело да еще и в такой близости к фронту — настоящая роскошь.

Работать медикам приходится и днем, и ночью. Хотя сами они предпочли бы сидеть без работы, ведь если она есть — это значит, что где-то там, на нуле, еще один защитник Украины заплатил кровавую цену, чтобы не дать врагу продвинуться вперед.

Также ранее мы делились рассказом об одном дне со стабпункта 24 ОМБр имени короля Даниила.

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