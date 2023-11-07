Украина

Каждый день чувствуют, как вздрагивает помещение от бомб: военные медики рассказали о реалиях Донбасса

Константин Мельников, журналист программы Факты ICTV 07 ноября 2023, 22:00

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Карта боевых действий 8 ноября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
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Каждый день чувствуют, как вздрагивает помещение от бомб: военные медики рассказали о реалиях Донбасса
0:07:40
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