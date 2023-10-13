Карта боевых действий 13 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 13 октября 2023 — остается свидетельством не только мастерства и мужества украинских воинов, но и попыток врага захватить как можно больше украинских территорий.

Когда угроза нависала над столицей, она оставалась очевидной для большинства. Но с переходом активных боев снова на Восток, не для всех поддержка украинских воинов осталась в приоритете, о чем часто напоминают наши защитники.

Однако ежедневный донат на сбор для ВСУ, которому доверяешь, остается важным вкладом не только в формирование завтрашней карты боевых действий и сводок украинского Генштаба, но и свободного будущего Украины.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западе Донецкой области, в приграничной зоне Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области.

Эксперты пишут, что текущие локализованные российские наступательные операции вблизи Авдеевки предположительно демонстрируют способность российских войск изучать и применять тактические уроки на поле боя в Украине.

Эти адаптации и успехи на тактическом уровне вряд ли превратятся в более широкие оперативные и стратегические преимущества для российских сил.

Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Бахмута и западе Запорожской области и продвинулись на обоих участках фронта.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 13 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных и 55 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары возле Поповки и Середины Буды Сумской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Бучки Черниговской области, Мефодовка, Середина-Буда, Фотовыж, Чуйковка, Степок Сумской области, Гатище, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отразили четыре атаки врага в районе Синьковки и восемь атак возле Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Ивановка, Синьковка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области и Спорное, Веселое, Северск Донецкой области. Силы обороны отразили четыре атаки врага в районе Макеевки Луганской области и в районе Серебрянского лесничества Донецкой области.

От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздоловка, Верхнекаменское Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отразили семь атак врага в районе Авдеевки и еще семь атак неподалеку от Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиновое, Керамик, Степное, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Новокалиновое, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили около десяти атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.

Под артиллерийским и минометным огнем окупантов находилось около десяти населенных пунктов, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары возле Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще два — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и девять артиллерийских средств противника.

Также сообщается о самом большом наступлении на Авдеевку за всю полномасштабную войну. Читай, что происходит на Востоке.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.