Карта боевых действий 13 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 13 октября 2023 — остается свидетельством не только мастерства и мужества украинских воинов, но и попыток врага захватить как можно больше украинских территорий.
Когда угроза нависала над столицей, она оставалась очевидной для большинства. Но с переходом активных боев снова на Восток, не для всех поддержка украинских воинов осталась в приоритете, о чем часто напоминают наши защитники.
Однако ежедневный донат на сбор для ВСУ, которому доверяешь, остается важным вкладом не только в формирование завтрашней карты боевых действий и сводок украинского Генштаба, но и свободного будущего Украины.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладки маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, на западе Донецкой области, в приграничной зоне Донецко-Запорожской области, на западе Запорожской области.
Эксперты пишут, что текущие локализованные российские наступательные операции вблизи Авдеевки предположительно демонстрируют способность российских войск изучать и применять тактические уроки на поле боя в Украине.
Эти адаптации и успехи на тактическом уровне вряд ли превратятся в более широкие оперативные и стратегические преимущества для российских сил.
Эти адаптации и успехи на тактическом уровне вряд ли превратятся в более широкие оперативные и стратегические преимущества для российских сил.
Украинские войска продолжали контрнаступательные операции в районе Бахмута и западе Запорожской области и продвинулись на обоих участках фронта.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 55 боевых столкновений. Враг нанес два ракетных и 55 авиационных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары возле Поповки и Середины Буды Сумской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Бучки Черниговской области, Мефодовка, Середина-Буда, Фотовыж, Чуйковка, Степок Сумской области, Гатище, Волчанск, Ветеринарное Харьковской области.
На Купянском направлении украинские воины отразили четыре атаки врага в районе Синьковки и восемь атак возле Ивановки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Ивановка, Синьковка Харьковской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Невское, Белогоровка, Новолюбовка, Серебрянское лесничество Луганской области и Спорное, Веселое, Северск Донецкой области. Силы обороны отразили четыре атаки врага в районе Макеевки Луганской области и в районе Серебрянского лесничества Донецкой области.
От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздоловка, Верхнекаменское Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более десяти населенных пунктов, в частности, Орехово-Васильевка, Ивановское, Клещиевка, Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении наши защитники мужественно держат оборону, отразили семь атак врага в районе Авдеевки и еще семь атак неподалеку от Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиновое, Керамик, Степное, Авдеевка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Новокалиновое, Степное, Авдеевка, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили около десяти атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили около десяти атак врага в районах Марьинки, Победы и Новомихайловки Донецкой области.
Под артиллерийским и минометным огнем окупантов находилось около десяти населенных пунктов, в частности, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.
На Шахтерском направлении оккупанты нанесли авиационные удары возле Новомихайловки, Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Роботиного Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Новоданиловки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, в частности, Малиновка, Орехов, Новоандреевка, Пятихатки, Степное Запорожской области.
На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись Антоновка, Херсон, Белозерка Херсонской области и Очаков Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще два — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили пункт управления и девять артиллерийских средств противника.
Также сообщается о самом большом наступлении на Авдеевку за всю полномасштабную войну. Читай, что происходит на Востоке.
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