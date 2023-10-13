Карта бойових дій 13 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 13 жовтня 2023 — лишається свідченням не лише майстерності та мужності українських воїнів, але й намагань ворога захопити якомога більше українських територій.

Коли загроза нависала над столицею, вона лишалась очевидною для більшості. Та з переходом активних боїв знову на схід, не для всіх підтримка українських воїнів лишилась у пріоритеті, про що часто нагадують наші оборонці.

Однак щоденний донат на збір для ЗСУ, якому довіряєш, лишається важливим вкладом не лише у формування завтрашньої карти бойових дій та зведень українського Генштабу, але й вільного майбутнього України.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, на заході Донецької області, у прикордонній зоні Донецько-Запорізької області, на заході Запорізької області.

Експерти пишуть, що поточні локалізовані російські наступальні операції поблизу Авдіївки, ймовірно, демонструють здатність російських військ вивчати та застосовувати тактичні уроки на полі бою в Україні.

Ці адаптації та успіхи на тактичному рівні навряд чи перетворяться на ширші оперативні та стратегічні переваги для російських сил.

Українські війська продовжували контрнаступальні операції в районі Бахмута та на заході Запорізької області та просунулися на обох ділянках фронту.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 13 жовтня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. Ворог завдав два ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Завдав авіаційних ударів біля Попівки та Середини Буди Сумської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Блешня, Бучки Чернігівської області, Мефедівка, Середина-Буда, Фотовиж, Чуйківка, Степок Сумської області, Гатище, Вовчанськ, Ветеринарне Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили чотири атаки ворога в районі Синьківки та вісім атак біля Іванівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Іванівка, Синьківка Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Новолюбівка, Серебрянське лісництво Луганської області та Спірне, Веселе, Сіверськ Донецької області. Сили оборони відбили чотири атаки ворога в районі Макіївки Луганської області, та в районі Серебрянського лісництва Донецької області.

Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад десять населених пунктів, зокрема, Оріхово-Василівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили сім атак ворога в районі Авдіївки та ще сім атак неподалік Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Керамік, Степове, Авдіївка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько десяти населених пунктів, серед них Новокалинове, Степове, Авдіївка, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили близько десяти атак ворога в районах Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів перебувало близько десяти населених пунктів, зокрема, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів біля Новомихайлівки, Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Окупанти завдали авіаційного удару біля Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Малинівка, Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки, Степове Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка, Херсон, Білозерка Херсонської області та Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункту управління та дев’ять артилерійських засобів противника.

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