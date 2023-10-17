Карта боевых действий 17 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 17 октября 2023 — вещь, которая заполонила мысли украинцев, ведь отражает ежедневные изменения на поле боя за нашу свободу и независимость.
Каждый шаг, каждый сантиметр освобожденной родной земли стоят чрезвычайно большой цены в крови и жизнях наших защитников.
Несмотря на все, они продолжают прокладывать путь к полной свободе. Так что нет времени сомневаться или ждать, чтобы отправить свой утренний донат на ВСУ для внесения изменений в сводки Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска продолжили наступательные операции по окружению Авдеевки, но не добились дальнейших успехов на фоне вероятного снижения темпов российских операций в этом районе.
Российские силы не достигли желаемого немедленного прорыва и столкнулись с первоначальными большими потерями и, вероятно, более медленными, чем ожидались, темпами продвижения.
Российские силы не достигли желаемого немедленного прорыва и столкнулись с первоначальными большими потерями и, вероятно, более медленными, чем ожидались, темпами продвижения.
В ближайшее время российские войска, вероятно, будут продолжать наступательные операции в столь пониженном темпе и оставаться угрозой для украинских сил в этом районе, несмотря на то, что им вряд ли удастся добиться решающего прорыва или окружить Авдеевку.
В то же время, украинские войска продолжили наступательные действия вблизи Бахмута и на западе Запорожской области и немного продвинулись к югу от Бахмута.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 53 боевых столкновения. Всего враг нанес шесть ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе Бучков Черниговской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Будо-Воробьевская Черниговской области, Сосновка, Турья Сумской области, Уды, Ветеринарное, Гатище, Нескучное Харьковской области.
На Купянском направлении украинские воины отразили 12 атак врага в районах Синковки и Ивановки Харьковской области и еще четыре атаки возле Стельмаховки и Надежды Луганской области. Кроме того, противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, в частности, Каменка, Двуречная, Берестово, Синьковка, Крахмальное Харьковской области.
На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районе Серебрянского лесничества Луганской области и населенных пунктов Северск, Спорное Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 20 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении украинские воины отразили три атаки противника в районе населенного пункта Андреевка. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в частности, Миньковка, Орехово-Васильевка, Клещиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населённых пунктов Авдеевка, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отразили семь атак противника. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно отбили 16 атак врага в районе Марьинки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах Марьинки, Александрополя Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказалось около десяти населенных пунктов, в частности Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении украинские воины отбили атаки врага южнее Золотой Нивы и южнее Пречистовки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.
На Запорожском направлении украинские защитники отбили все атаки врага юго-западнее Новоданиловки Запорожской области. Также противник пытался восстановить утраченное положение западнее Роботиного и западнее Вербового Запорожской области, успеха не имел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Роботино, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.
На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка, Ивановка Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Антоновка Херсонской области, Очаков Николаевской области.
В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны Украины нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили одно артиллерийское средство противника.
Также ранее майор МВД и офицер Легиона Свободы Максим Морозов рассказал, почему враг штурмует Авдеевку и чем она важна позиционно и символически.
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