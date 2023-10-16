Стало больше ночных штурмов — снайпер Президентской бригады о новой тактике оккупантов под Бахмутом

На Бахмутском направлении ситуация не перестает быть напряженной. Ежедневно наши бойцы ведут борьбу и дают отпор врагу.
Командир взвода снайперов Привид Президентской бригады, старший лейтенант в эфире телемарафона FREEДОМ рассказал о ситуации вокруг Бахмута.
По словам командира, россияне наступают, но безрезультатно, все высоты наши. Враг начал проводить ночные штурмы.
Он рассказывает, что оккупанты бросают в бой технику и большое количество пехоты. ВСУ накрывают их артиллерией. Снайпера активно работают ночью, у них есть все необходимое для уничтожения врага в любое время суток.
— С появлением новой тактики, сразу же вырабатывается противодействие. Наши ребята очень быстро учатся. Что касается ночных штурмов россиян, они проходят, но безрезультатно.
Оккупанты бросают определенное количество пехоты и техники, которую наши ребята разбивают. Артиллерия работает хорошо, на подъездах уничтожая вражеские силы, — комментирует снайпер.
Оккупанты бросают определенное количество пехоты и техники, которую наши ребята разбивают. Артиллерия работает хорошо, на подъездах уничтожая вражеские силы, — комментирует снайпер.
В его подразделении для работы ночью практически все оборудование предусмотрено. Говорит, что работать легче ночью, потому что тогда лучше видно сигнатуру противника.
— Работы хватает, нельзя сказать, что ее нет и мы отдыхаем. Дневное время больше используем для обнаружения противника, а в ночное время у нас непосредственно идет работа. Аппаратура позволят работать на расстоянии 1,5-2 км, — делится военный.
— Сейчас ухудшились погодные условия, работать становится тяжелее, потому что ночью доходит температура до минуса. Днем она плюсовая, но когда долго лежишь, это все равно сказывается на здоровье.
Но чем ближе к линии разграничения, тем жарче. Не имеет значения, какая температура на улице, — акцентирует он.
По словам снайпера, затруднены проезды к точкам высадки, где мы начинаем работать.
Донецкая область и дождь — дороги сразу превращаются в такую кашу, что бронированная техника с трудом проезжает, — объясняет мужчина.
Донецкая область и дождь — дороги сразу превращаются в такую кашу, что бронированная техника с трудом проезжает, — объясняет мужчина.
Касательно возвращения вагнеровцев, снайпер говорит, что ночью тяжело увидеть, кого снимаешь. Но ему приходилось видеть десантников и мобилизированных. Если вагнеровцы и есть, то это минимальные группы.
— На Бахмутском направлении всегда было горячо, нельзя сказать, что какое-то время там было поспокойнее. Ежедневно тут происходят либо наши штурмы, либо противника. Больше работает артиллерия. Пехота — тоже молодцы, они знают свое дело и за каждый кусок (земли — ред.) стоят стеной, — говорит военный.
Ранее мы рассказывали, как работают снайперы Президентской бригады. Читай об их тактике по ссылке.
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