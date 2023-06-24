На понимание того, что работает снайпер, может понадобиться несколько дней — как наши военные сбивают россиян с толку

Оружие военного группы Призрак Президентской бригады с позывным Тарас сразу привлекает внимание. Это ручной пулемет Калашникова с тепловизионным прицелом, глушителем и складным прикладом. Выглядит необычно, но комплект проверен в бою.

— Противник не очень боится пулемета на большом расстоянии. Тем более, калибра 5,45. Он ведь не знает, что я сижу с оптикой. На 700 м работал. Действенно, — рассказывает боец.

Он говорит, что в той ситуации, которая сейчас в Бахмуте, нужно работать очень быстро: замаскировать снайпера, чтобы он быстро сделал свою работу, и военные могли оттуда уйти.

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Мы помогаем снайперу как в обустройстве, так и в прикрытии, потому что у него свой сектор работы. Снайпер не может видеть сзади, например, — объясняет Тарас.

Тарас был пулеметчиком на срочной службе, затем в АТО. Когда началась полномасштабная война, мужчина пришел в военкомат и сказал, что он действенный пулеметчик и умеет пользоваться даже тяжелыми пулеметами.

Как россиян сбивают с толку

— Чтобы сбить с толку противника, я начинаю работать из пулемета, звуки похожи. Работаю по сектору, который мы обсуждали, чтобы не зря выпускать боеприпасы. Приблизительно работаю по цели, а снайпер делает уже свою точную работу, — говорит боец.

По его словам, так российские военные поначалу не понимают, что это работает снайпер. На понимание этого может уйти даже несколько дней. И уж когда враг узнает о работе снайпера, сразу приходит ответ. Атаковать противники могут даже танком.

Многие снайперы — женщины. Ранее мы рассказывали историю снайпера Ольги о начале службы в ВСУ.

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