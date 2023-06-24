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На розуміння того, що працює снайпер, може знадобитися кілька днів — як наші військові збивають росіян з пантелику

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Червня 2023, 19:00
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