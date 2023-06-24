На розуміння того, що працює снайпер, може знадобитися кілька днів — як наші військові збивають росіян з пантелику

Зброя військового групи Привид Президентської бригади на псевдо Тарас відразу привертає увагу. Це ручний кулемет Калашникова з тепловізійним прицілом, глушником та складним прикладом. Має незвичний вигляд, але комплект перевірений у бою.

— Противник не дуже боїться кулемета на великій відстані. Тим паче калібру 5,45. Він же не знає, що я сиджу з оптикою. На 700 м працював. Дієво, — розповідає боєць.

Він каже, що у тій ситуації, яка зараз панує в Бахмуті, треба працювати дуже швидко: замаскувати снайпера, щоб він швидко зробив свою роботу, і військові могли звідти піти.

Зараз також дивляться

Ми допомагаємо снайперу як в облаштуванні, так і в прикритті, бо у нього свій сектор роботи. Снайпер не може бачити позаду, наприклад, — пояснює Тарас.

Тарас був кулеметником на строковій службі, потім в АТО. Тож, коли розпочалася повномасштабна війна, чоловік прийшов до військкомату та сказав, що він дієвий кулеметник і вміє користуватися навіть важкими кулеметами.

Як росіян збивають з пантелику

— Щоб збити з пантелику противника, я починаю працювати з кулемета, звуки схожі. Працюю по сектору, який ми обговорювали, щоб не даром випускати боєприпаси. Приблизно працюю по цілі, а снайпер робить уже свою точну роботу, — каже боєць.

За його словами, так російські військові спершу не розуміють, що це працює снайпер. На розуміння цього може піти навіть кілька днів. І вже коли ворог дізнається про роботу снайпера, відразу приходить відповідь. Атакувати противники можуть навіть танком.

Багато снайперів — жінки. Раніше ми розповідали історію снайперки Ольги про початок служби в ЗСУ.

А ще у Вікон є свій Telegram та Instagram. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!