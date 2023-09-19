Как работает украинский снайпер: специфика профессии и кто поставляет оружие

Командир взвода снайперов Привиди президентской бригады Александр с позывным Привид рассказал, с какими трудностями сталкиваются снайперы на Бахмутском направлении, а также подробнее объяснил особенности своей работы.

Читай, какие тонкости работы украинских снайперов — в нашем материале.

Тонкости работы украинских снайперов — специфика, сложности, обеспечение

Работа снайпера безусловно тяжелая, но она становится еще труднее, если это Бахмутское направление — где почти нет зданий и постоянно работает артиллерия.

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Командир взвода снайперов с позывным Привид говорит, что работать на 80% приходится автономно.

У нас есть свои группы прикрытия, эвакуации. Мы рассчитываем только на себя. Есть снайперские пары, в 20% мы работаем в спайке с подразделениями, — говорит боец с позывным Привид.

Задания снайперов почти не пересекаются с заданиями пехоты. Для уничтожения живой силы используют оружие до 338-мм калибра.

Оружие украинских снайперов отечественного и иностранного производства. Украинские UAR-10 и Snipex Alligator хвалят за качество. Каждая винтовка используется под свои задачи.

Привид говорит, что со своих позиций не работают почти никогда, это всегда другой сектор.

Снайперам нецелесообразно выходить в буферную зону. Нам нужна дистанция для работы. Но некоторые специалисты выходят в отдельные места, — говорит снайпер.

Снабжение винтовками у снайперов от ВСУ. Все из них выданы государством, они стоят на балансе. Военный говорит, что ВСУ способна обеспечить снайперов необходимым оружием.

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Фото: 53 ОМБр им. князя Владимира Мономаха

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