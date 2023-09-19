Украина

Как работает украинский снайпер: специфика профессии и кто поставляет оружие

Анастасия Грубрина, редактор сайта 19 сентября 2023, 11:00

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тонкощі роботи снайпером

Как работает украинский снайпер: специфика профессии и кто поставляет оружие
Карта бойових дій в Україні сьогодні 19.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 19 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:08:20
Урожайное
Осталось только двое тех, кто дождался прихода ВСУ. Как сейчас живет Урожайное под постоянным огнем россиян
0:03:43
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