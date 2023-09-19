Карта боевых действий 19 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 19 сентября 2023 года привлекает все больше внимания, ведь сейчас мы видим, как ВСУ возвращают населенные пункты, и на карте появляются изменения.

Украинские военные продвигаются по разным направлениям, в частности на Бахмутском. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что в боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из наиболее подготовленных и лучших частей врага — 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады.

По его словам, после потери на прошлой неделе Андреевки и Клещиевки враг проводит многочисленные контратаки по разным направлениям, безрезультатно пытаясь вернуть утраченные позиции.

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А чтобы быть в курсе ситуации на фронте на разных направлениях, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что контрнаступательные операции Украины могли привести к особой деградации критических элементов эластичной обороны России на западе Запорожской области.

Также недавнее украинское продвижение южнее Бахмута может соответствовать подобной деградации оборонных подразделений России в этом районе.

Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожья.

Оперативная ситуация в Украине на 19 сентября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Враг нанес 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Под артиллерийским огнем оказались более 70 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В зоне ответственности ОСУВ Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления, увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области. В зоне ответственности ОСУВ Хортица на Бахмутском направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

направлении Силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах. В зоне ответственности ОСУВ Таврия на Марьинском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял более десяти неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области. Здесь за прошедшие сутки враг предпринял более десяти неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага и шаг за шагом отвоевывают нашу землю.

направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага и шаг за шагом отвоевывают нашу землю. На Мелитопольском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Роботино Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага. В зоне ответственности ОСУВ Одесса на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов Российской Федерации на временно оккупированные территории нашего государства.

Так, 15 сентября этого года во временно оккупированный город Джанкой АР Крым, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики Российской Федерации для усиления охраны и обороны указанного объекта.

Читать по теме Атаковали разные регионы: что известно о ночном обстреле Украины 19 сентября Рассказываем последствия взрывов в разных областях Украины.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, три зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, один пункт управления противника.

Оккупанты обстреливают не только позиции наших военных на фронте, но и города Украины в тылу. Ранее мы рассказывали о ночной атаке на Львов. О последствиях взрывов читай по ссылке.

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