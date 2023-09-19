Карта боевых действий 19 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 19 сентября 2023 года привлекает все больше внимания, ведь сейчас мы видим, как ВСУ возвращают населенные пункты, и на карте появляются изменения.
Украинские военные продвигаются по разным направлениям, в частности на Бахмутском. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что в боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из наиболее подготовленных и лучших частей врага — 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады.
По его словам, после потери на прошлой неделе Андреевки и Клещиевки враг проводит многочисленные контратаки по разным направлениям, безрезультатно пытаясь вернуть утраченные позиции.
А чтобы быть в курсе ситуации на фронте на разных направлениях, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также — с каких направлений он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что контрнаступательные операции Украины могли привести к особой деградации критических элементов эластичной обороны России на западе Запорожской области.
Также недавнее украинское продвижение южнее Бахмута может соответствовать подобной деградации оборонных подразделений России в этом районе.
Российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в районе границы Донецко-Запорожской области, на западе Запорожья.
Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.
За прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Враг нанес 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Под артиллерийским огнем оказались более 70 населённых пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов Российской Федерации на временно оккупированные территории нашего государства.
Так, 15 сентября этого года во временно оккупированный город Джанкой АР Крым, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской республики Российской Федерации для усиления охраны и обороны указанного объекта.
За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделениями ракетных войск поражены два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, три зенитно-ракетных комплекса, 19 артиллерийских средств, один пункт управления противника.
Оккупанты обстреливают не только позиции наших военных на фронте, но и города Украины в тылу. Ранее мы рассказывали о ночной атаке на Львов. О последствиях взрывов читай по ссылке.
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