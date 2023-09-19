Карта бойових дій 19 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 19 вересня 2023 збирає дедалі більше уваги, адже зараз ми бачимо, як ЗСУ повертають населені пункти, і на карті з’являються зміни.
Українські військові просуваються на різних напрямках, зокрема на Бахмутському. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога — 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.
За його словами, після втрати на минулому тижні Андріївки та Кліщіївки ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безрезультатно намагаючись повернути втрачені позиції.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті на різних напрямках, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також — з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що контрнаступальні операції України могли призвести до особливо сильної деградації критичних елементів еластичної оборони Росії на заході Запорізької області.
Також нещодавнє українське просування на південь від Бахмуту може відповідати подібній деградації оборонних підрозділів Росії в цьому районі.
Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запоріжжя.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.
Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб’єктів Російської Федерації до тимчасово окупованих територій нашої держави.
Так, 15 вересня цього року до тимчасово окупованого міста Джанкой АР Крим, на місцевий військовий аеродром, прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки Російської Федерації для посилення охорони та оборони зазначеного об’єкта.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ уражено два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, три зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, один пункт управління противника.
Окупанти обстрілюють не лише позиції наших військових на фронті, а й міста України в тилу. Раніше ми розповідали про нічну атаку на Львів. Про наслідки вибухів читай за посиланням.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.