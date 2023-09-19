Карта бойових дій 19 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 19 вересня 2023 збирає дедалі більше уваги, адже зараз ми бачимо, як ЗСУ повертають населені пункти, і на карті з’являються зміни.

Українські військові просуваються на різних напрямках, зокрема на Бахмутському. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що у боях на Бахмутському напрямку були розбиті та повністю втратили боєздатність одні із найбільш підготовлених і найкращих частин ворога — 72 окрема мотострілецька бригада, 31 та 83 окремі десантно-штурмові бригади.

За його словами, після втрати на минулому тижні Андріївки та Кліщіївки ворог проводить численні контратаки з різних напрямків, безрезультатно намагаючись повернути втрачені позиції.

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А щоб бути в курсі ситуації на фронті на різних напрямках, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також — з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня — на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що контрнаступальні операції України могли призвести до особливо сильної деградації критичних елементів еластичної оборони Росії на заході Запорізької області.

Також нещодавнє українське просування на південь від Бахмуту може відповідати подібній деградації оборонних підрозділів Росії в цьому районі.

Російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у районі кордону Донецько-Запорізької області, на заході Запоріжжя.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 вересня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ Північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ Хортиця на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ Таврія на Мар’їнському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут впродовж минулої доби ворог здійснив понад десять невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

Водночас на Авдіївському та Шахтарському напрямках Сили оборони утримують ініціативу, тиснуть на ворога та крок за кроком відвойовують нашу землю.

На Мелітопольському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Роботиного Запорізької області, намагаючись відновити втрачені позиції. Сили оборони продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога.

В зоні відповідальності ОСУВ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Кремль продовжує відправляти військовослужбовців із територіальних суб’єктів Російської Федерації до тимчасово окупованих територій нашої держави.

Так, 15 вересня цього року до тимчасово окупованого міста Джанкой АР Крим, на місцевий військовий аеродром, прибуло близько 100 військовослужбовців строкової служби з Кабардино-Балкарської республіки Російської Федерації для посилення охорони та оборони зазначеного об’єкта.

Читати на тему Атакували різні регіони: що відомо про нічний обстріл України 19 вересня Розповідаємо наслідки вибухів у різних областях України.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділами ракетних військ уражено два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, три зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, один пункт управління противника.

Окупанти обстрілюють не лише позиції наших військових на фронті, а й міста України в тилу. Раніше ми розповідали про нічну атаку на Львів. Про наслідки вибухів читай за посиланням.

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