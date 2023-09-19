Як працює український снайпер: специфіка роботи та хто забезпечує зброєю

Командир взводу снайперів Привиди президентської бригади Олександр на псевдо Привид розповів, на які труднощі натрапляють снайпери на Бахмутському напрямку, а також детальніше пояснив особливості своєї роботи.

Читай, які тонкощі роботи українських снайперів — у нашому матеріалі.

Тонкощі роботи українських снайперів — специфіка, складнощі, забезпечення

Робота снайпера безумовно важка, але вона стає ще важчою, якщо це Бахмутський напрямок — де майже немає будівель і постійно працює артилерія. Командир взводу снайперів на псевдо Привид каже, працювати у 80% доводиться автономно.

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У нас є свої групи прикриття, свої евакуації. Ми розраховуємо тільки на себе. Є снайперські пари, у 20% ми працюємо у спайці з підрозділами, — каже боєць на псевдо Привид.

Завдання снайперів майже не перетинаються із завданнями піхоти. Для знищення живої сили використовують зброю до 338-мм калібру.

Зброя в українських снайперів вітчизняного та іноземного виробництва. Українські UAR-10 та Snipex Alligator хвалять за якість. Кожна використовується під свої завдання.

Привид каже, зі своїх позицій не працюють майже ніколи, це завжди інший сектор.

Снайперам недоцільно виходити у буферну зону. Нам потрібна дистанція для роботи. Але деякі спеціалісти виходять у відокремлені місця, — каже снайпер.

Постачання гвинтівок у снайперів від ЗСУ. Усі з них видані державою, вони стоять на балансі. Військовий каже, ЗСУ здатна забезпечити снайперів необхідною зброєю.

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Фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха

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