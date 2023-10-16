Побільшало нічних штурмів — снайпер Президентської бригади про нову тактику окупантів під Бахмутом

На Бахмутському напрямку ситуація не перестає бути напруженою. Щодня наші бійці ведуть боротьбу та дають відсіч ворогу.

Командир взводу снайперів Привид Президентської бригади, старший лейтенант в ефірі телемарафону FREEДОМ розповів про ситуацію навколо Бахмута.

Яка ситуація навколо Бахмута зараз 16 жовтня 2023

За словами командира, росіяни наступають, але безрезультатно, всі висоти наші. Ворог почав проводити нічні штурми.

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Він розповідає, що окупанти кидають у бій техніку та велику кількість піхоти. ЗСУ накривають їх артилерією. Снайпери активно працюють уночі, вони мають усе необхідне для знищення ворога у цей час доби.

— З появою нової тактики, одразу виробляється протидія. Наші хлопці дуже швидко навчаються. Щодо нічних штурмів росіян, вони проходять, але безрезультатно.

Окупанти кидають певну кількість піхоти та техніки, яку наші хлопці розбивають. Артилерія працює добре, на під’їздах знищуючи ворожі сили, — коментує снайпер.

У його підрозділі до роботи вночі практично все обладнання передбачено. Каже, що працювати легше вночі, бо тоді краще видно сигнатуру супротивника.

— Роботи вистачає, не можна сказати, що її немає, і ми відпочиваємо. Денний час більше використовуємо для виявлення супротивника, а в нічний час у нас безпосередньо йде робота. Апаратура дозволяє працювати на відстані 1,5-2 км, — ділиться військовий.

Як впливають погодні умови на роботу снайперів

— Нині погіршилися погодні умови, працювати важче, бо вночі доходить температура до мінуса. Вдень вона плюсова, але коли довго лежиш, це все одно позначається на здоров’ї.

Але що ближче до лінії розмежування, то спекотніше. Не має значення, яка температура на вулиці, — наголошує він.

За словами снайпера, важко дістатися до точок висадки, де бійці починають працювати.

Донецька область та дощ — дороги одразу перетворюються на таку кашу, що броньована техніка насилу проїжджає, — пояснює чоловік.

Щодо повернення вагнерівців, то снайпер каже, що вночі важко побачити, кого знімаєш. Але йому доводилося бачити десантників та мобілізованих. Якщо вагнерівці і є, це мінімальні групи.

— На Бахмутському напрямку завжди було гаряче, не можна сказати, що якийсь час там було спокійніше. Щодня тут відбуваються або наші штурми, або ворога. Більше працює артилерія. Піхота — теж молодці, вони знають свою справу і за кожен шмат (землі — ред.) стоять стіною, — каже військовий.

Раніше ми розповідали, як працюють снайпери Президентської бригади. Читай про їхню тактику за посиланням.

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