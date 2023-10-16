Україна

Побільшало нічних штурмів — снайпер Президентської бригади про нову тактику окупантів під Бахмутом

Богдана Макалюк, журналістка сайту 16 Жовтня 2023, 18:00
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