Карта бойових дій 17 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 17 жовтня 2023 — річ, що заполонила думки українців, адже відображає щоденні зміни на полі бою за нашу свободу та незалежність.

Кожен крок, кожен сантиметр звільненої рідної землі вартують надзвичайно великої ціни в крові та життях наших захисників.

Попри все вони продовжують торувати шлях до повної свободи. Тож немає часу сумніватись чи чекати, аби відправити свій ранковий донат на ЗСУ для внесення змін у зведеннях Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська продовжили наступальні операції з оточення Авдіївки, але не досягли подальших успіхів на тлі ймовірного зниження темпів російських операцій у цьому районі.

Російські сили не досягли бажаного негайного прориву та зіткнулися з початковими великими втратами та, ймовірно, повільнішим, ніж очікували, темпами просування.

Найближчим часом російські війська, ймовірно, продовжуватимуть наступальні операції в такому зниженому темпі й залишатимуться загрозою для українських сил у цьому районі, незважаючи на те, що наразі їм навряд чи вдасться досягти вирішального прориву, чи оточити Авдіївку.

Водночас українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області та трохи просунулися на південь від Бахмута.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 жовтня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби відбулось 53 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав шість ракетних та 39 авіаційних ударів, здійснив 16 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Бучків Чернігівської області.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько десять населених пунктів, серед них Будо-Вороб’ївська Чернігівської області, Соснівка, Тур’я Сумської області, Уди, Ветеринарне, Гатище, Нескучне Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили 12 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області та ще чотири атаки біля Стельмахівки та Надії Луганської області. Крім того, противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Берестове, Синьківка, Крохмальне Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районі Серебрянського лісництва Луганської області та населених пунктів Сіверськ, Спірне Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 20 населених пунктів, серед них Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Терни, Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили три атаки противника в районі населеного пункту Андріївка. Ворог завдав авіаційного удару в районі Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів, зокрема, Міньківка, Оріхово-Василівка, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили сім атак противника. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили 16 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів в районах Мар’їнки, Олександрополя Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько десяти населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога південніше Золотої Ниви та південніше Пречистівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили всі атаки ворога південно-західніше Новоданилівки Запорізької області. Також противник намагався відновити втрачене положення західніше Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, успіху не мав. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Полтавка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Миколаївка, Іванівка Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Антонівка Херсонської області, Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала чотири удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили один артилерійський засіб противника.

Також раніше майор МВС та офіцер Легіону Свободи Максим Морозов розповів, чому ворог штурмує Авдіївку, та чим вона важлива позиційно та символічно.

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