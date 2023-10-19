Карта боевых действий 19 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Карта боевых действий 19 октября 2023 года уже пронизана большим количеством исторических событий. Их можно вспоминать как из первых противостояний между киевлянами и московитами еще в 12 веке, так и с начала полномасштабной войны в 2022 году.

Однако все, что происходит сегодня, оказывает значимое влияние как на будущее Украины, так и всего цивилизованного мира. И новую историю пишут своей кровью на поле боя украинские защитники.

И их силы не вечный двигатель, поэтому они нуждаются в непрерывной поддержке. Ведь свободу добыть в бою удается только в единстве нации.

Сейчас также смотрят

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки — нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия и продвигались в Бахмуте и на западе Запорожской области.

Российские войска продолжали наступательные действия на рубеже Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, юго-западнее Донецка, в районе границы Донецко-Запорожской области и на западе Запорожской области, продвигались на отдельных участках фронта.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 19 октября 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки произошло 64 боевых столкновения. Враг нанес 11 ракетных и 46 авиационных ударов, совершил более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись жилой пятиэтажный дом, церковь, более 20 частных домов и другая гражданская инфраструктура.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около десяти населенных пунктов, среди них Поповка Черниговской области, Волфино, Ободы, Новониколаевка, Грабовское Сумской области, Плетеневка, Зыбино Харьковской области.

На Купянском направлении украинские воины отбили более десяти атак врага в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще около десяти атак у Надии Луганской области. Противник нанес авиационный удар в районе Песчаного Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около десяти населенных пунктов, в частности, Двуречная, Петропавловка, Кучеривка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области. Также Силы обороны отразили три атаки врага в районе Макеевки Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Кременная, Белогоровка Луганской области и Новосадово, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 20 населенных пунктов, в частности, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка, Одрадовка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Авдеевки Донецкой области. Также противник нанес авиационный удар возле Каменки Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более десяти населенным пунктам, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Опытное, Северное, Тонечко Донецкой области.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь Силами обороны отражены около 15 атак врага. Также противник нанес авиационные удары в неподалеку от Новомихайловки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказалось около десяти населенных пунктов, в частности, Красногоровка, Александрополь, Георгиевка, Марьинка, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районе Новомайорского Донецкой области. Захватчики нанесли авиационные удары возле Старомайорского и Урожайного Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские воины отразили все атаки врага восточнее Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди которых Белогорье, Орехов, Новоданиловка, Новоандреевка, Малые Щербаки, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационных ударов неподалеку от Новоберислава, Казацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Казацкое, Тягинка, Благовещенское, Чернобаевка Херсонской области и Херсон, а также Солончаки Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Российские оккупанты продолжают цинично нарушать нормы международного гуманитарного права, принудительно проживают вместе с гражданским населением в их домах с целью использования мирных жителей в качестве “живого щита”. Так, в населенном пункте Токмак Запорожской области военнослужащих российских оккупационных войск массово расселяют в многоэтажных домах, где проживают местные жители.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три — по зенитно-ракетным комплексам противника. Также наши защитники уничтожили российский самолет Су-25 и четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили два пункта управления, зенитно-ракетный комплекс Тор, радиолокационную станцию Зоопарк-1М и 11 артиллерийских средств противника.

Также россияне ракетами ударили по Обуховке 18 октября. Читай все о последствиях обстрела и жертвах.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.