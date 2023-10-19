Карта бойових дій 19 жовтня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Карта бойових дій 19 жовтня 2023 вже пронизана великою кількістю історичних подій. Їх можна згадувати як з перших протистоянь між киянами та московитами ще у 12 столітті, так і з початку повномасштабної війни у 2022 році.

Однак все, що відбувається сьогодні, має значущий вплив як на майбутнє України, так і всього цивілізованого світу. І звісно, нову історію пишуть своєю кров’ю на полі бою українські захисники.

Та їхні сили не вічний двигун, тож потребують безупинної підтримки. Адже свобода виборюється лише в єдності нації.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де розташовуються підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії та просувалися в районі Бахмута та на заході Запорізької області.

Російські війська продовжували наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, поблизу Авдіївки, на південний захід від Донецька, в районі кордону Донецько-Запорізької області та на заході Запорізької області, просувалися на окремих ділянках фронту.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 19 жовтня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що впродовж минулої доби відбулось 64 бойових зіткнення. Ворог завдав 11 ракетних та 46 авіаційних ударів, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житловий п’ятиповерховий будинок, церква, понад 20 приватних будинків та інша цивільна інфраструктура.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько десяти населених пунктів, серед них Попівка Чернігівської області, Волфине, Ободи, Новомиколаївка, Грабовське Сумської області, Плетенівка, Зибине Харківської області.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад десять атак ворога в районах Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області та ще близько десяти атак біля Надії Луганської області. Противник завдав авіаційного удару в районі Піщаного Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько десяти населених пунктів, зокрема, Дворічна, Петропавлівка, Кучерівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Невське, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області. Також Сили оборони відбили три атаки ворога в районі Макіївки Луганської області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області та Новосадове, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі Кліщіївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів, зокрема, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Одрадівка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Авдіївки Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару біля Кам’янки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Опитне, Сєверне, Тоненьке Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут Силами оборони відбито близько 15 атак ворога. Також противник завдав авіаційних ударів в неподалік Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилось близько десяти населених пунктів, зокрема, Красногорівка, Олександропіль, Георгіївка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районі Новомайорського Донецької області. Загарбники завдали авіаційних ударів біля Старомайорського та Урожайного Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, зокрема, Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили всі атаки ворога східніше Малої Токмачки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед яких Білогір’я, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки, П’ятихатки Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського та Піщанівки Херсонської області. Ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Козацьке, Тягинка, Благовіщенське, Чорнобаївка Херсонської області та місто Херсон, а також Солончаки Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Російські окупанти продовжують цинічно порушувати норми міжнародного гуманітарного права, примусово проживають разом з цивільним населенням в їхніх будинках з метою використання мирних мешканців як “живого щита”. Так, в населеному пункті Токмак Запорізької області військовослужбовців російських окупаційних військ масово розселяють в багатоповерхових будинках, де проживають місцеві жителі.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще три — по зенітно-ракетних комплексах противника. Також наші захисники знищили російський літак Су-25 та чотири розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, зенітно-ракетний комплекс Тор, радіолокаційну станцію Зоопарк-1М та 11 артилерійських засобів противника.

Також росіяни ракетами вдарили по Обухівці 18 жовтня. Читай усе про наслідки обстрілу та жертв.

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