Больше тысячи квадратных километров уже освобождено! Гуменюк о контрнаступлении ВСУ на Юге

Украинские военные уверенно продвигаются на Юге страны и ежедневно оттесняют оккупантов. Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона об оперативной ситуации на Херсонском направлении.

Контрнаступление в Херсонской области 09.10.2022

По состоянию на сегодняшний день с начала активных действий освобождено более 1170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Продолжается работа по закреплению территорий, проведению зачистки и стабилизационных мероприятий, — отмечает Гуменюк.

Однако перед отступлением россияне минируют здания, дороги и поля, чтобы увеличить жертвы среди гражданских и усложнить движение военных.

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Кроме того, захватчики продолжают действовать дистанционно: обстреливать освобожденные населенные пункты и устраивать провокации, чтобы заставить украинских военных открывать ответный огонь.

Затем оккупанты надеются снять это для пропагандистской картинки и обвинить ВСУ в обстрелах мирного населения.

Поэтому Гуменюк призывает местное население быть осмотрительным и не спешить возвращаться на освобожденные территории.

Достается и оккупантам. Сегодня в 11:00 украинские силы уничтожили вражеский штурмовик в Николаевской области, вероятно, СУ-25.

Также противовоздушная оборона спасла Одесскую область от атаки дроном-камикадзе. Беспилотник сбит над морем. По словам спикера, украинская ПВО в общей сложности сбила уже 64 дрона. 24 все же попали в цель.

Мы знаем, что и как они (дроны — ред.) могут повредить, как они применяются и как им противодействовать, — заверила Гуменюк.

ВСУ ведут успешное контрнаступление на Юге и Востоке нашей страны. Военные эксперты рассказали о стратегиях украинской армии и почему Россия проиграет.

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