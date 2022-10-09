Понад тисячу квадратних кілометрів уже звільнено! Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на Півдні

Українські військові впевнено просуваються на Півдні країни та щодня відтісняють окупантів. Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону про оперативну ситуацію на Херсонському напрямку.

Контрнаступ на Херсонському напрямку 09.10.2022

Станом на сьогодні з початку активних дій звільнено понад 1170 квадратних кілометрів на Херсонському напрямку.

Продовжується робота по закріпленню територій, проведення зачистки та стабілізаційних заходів, — зазначає Гуменюк.

Однак перед відступом росіяни мінують будівлі, дороги та поля, щоб збільшити жертви серед цивільних та ускладнити рух військових.

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Крім того, загарбники продовжують діяти дистанційно: обстрілювати звільнені населені пункти та влаштовувати провокації, щоб змусити українських військових відкривати вогонь у відповідь.

Потім окупанти сподіваються зняти це для пропагандистської картинки та звинуватити ЗСУ в обстрілах мирного населення.

Тому Гуменюк закликає місцеве населення бути обачними та не поспішати повертатись на звільнені території.

Дістається й окупантам. Сьогодні об 11:00 українські сили знищили ворожий штурмовик на Миколаївщині, ймовірно, СУ-25.

Також протиповітряна оборона врятувала Одещину від атаки дроном-камікадзе. Безпілотник збитий над морем. За словами речниці, українська ППО загалом збила вже 64 дрони. 24 все ж влучили в ціль.

Ми знаємо, що і як вони (дрони — ред.) можуть пошкодити, як вони застосовуються і як їм протидіяти, — запевнила Гуменюк.

ЗСУ ведуть успішний контрнаступ на півдні та сході нашої країни. Військові експерти розповіли про стратегії української армії.

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