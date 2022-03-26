Счастливый 300. Андрей Хливнюк получил ранение, но сохранил боевой дух

И пока с каждым днем ​​в России ужесточается борьба за сахар между кучками безвольных созданий, у нас не заканчиваются желающие добыть в борьбе свободу для всей Украины.

В то время, как артисты-оккупанты убегают из своего “великого государства”, наши не боятся ни обстрелов, ни бомбардировок.

Солист группы Бумбокс Андрей Хлывнюк тому не исключение. Он с первых дней присоединился к терробороне, затем попал в патрульную полицию Киева.

Сегодня он попал под минометный обстрел со стороны российских оккупантов, где колона Андрея Хлывнюка потеряла только технику.

К сожалению, наша колонна потеряла два пикапа, но я верю, что наши волонтеры с этим справятся.

Однако боевой дух и чувство юмора, как основное оружие, остались при нем. Поэтому после ранения в лицо под правым глазом Хлывнюк написал в своем Instagram, что он счастливый 300.

Для моих слушателей из России. Вот с какими нацистами вы сражаетесь, идиоты, – он добавил.

Певец также опубликовал несколько фото, где видно, как ему оказывают первую медицинскую помощь.







Несмотря на загруженный график обороны от российских оккупантов, Андрей Хлывнюк успевает поддерживать боевой дух украинцев.

Так в первые дни с начала активной фазы войны России против Украины он записал коротенькое видео, где исполняет повстанческую песню Ой в лузі червона калина.

Пожалуй, даже для него стало неожиданностью, что она набрала безумную популярность, и превзошла его собственные песни. Но мы верим, что, несмотря на ранения, Андрея Хлывнюка и группу Бумбокс еще ждет долгий и плодотворный творческий путь.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Эд Ширан выступит с Антителами, чтобы поддержать Украину.