Щасливий 300. Андрій Хливнюк отримав поранення, але зберіг бойовий дух

І поки з кожним днем у Росії точиться боротьба за цукор між купками безвольних створінь, у нас не закінчуються охочі вибороти нашу спільну свободу для всієї України.

У той час, коли артисти-окупанти тікають зі своєї “великої держави”, наші не бояться ані обстрілів, ані бомбувань.

Соліст гурту Бумбокс Андрій Хливнюк тому не виняток. Він з перших днів долучився до тероборони, потім потрапив у патрульну поліцію Києва.

Сьогодні він потрапив під мінометний обстріл з боку російських окупантів, де його колона втратила лише техніку.

На жаль, наша колона втратила два пікапи, але я вірю, що наші волонтери з цим впораються.

Проте бойовий дух та почуття гумору як основна зброя залишились при ньому. Тому після поранення в обличчя під правим оком, Хливнюк написав у своєму Instagram, що він щасливий 300.

Для моїх слухачів з Росії. Ось з якими нацистами ви воюєте, ідіоти, – він додав.

Співак також опублікував кілька фото, де видно як йому надають першу медичну допомогу.







Незважаючи на завантажений графік нищення російських окупантів, Андрій Хливнюк встигає підтримувати бойовий дух українців.

Так у перші дні від початку активної фази війни Росії проти України він записав коротеньке відео, де виконує повстанську пісню Ой у лузі червона калина.

Майбуть, навіть для нього стало неочікуваним, що вона набрала шаленої популярності, і перевершила його власні пісні. Але ж ми віримо, що, незважаючи на поранення, Андрія Хливнюка та гурт Бумбокс ще чекає довгий та плідний творчий шлях.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Ед Ширан виступить з Антитілами, щоб підтримати Україну.