Хамство, спека і смердючі туалети: українці скаржаться на міжнародні поїздки автобусом

Хамство, кондиціонери, що не працюють у спеку, і водії, які замість дороги дивляться в телефон. Закордонні поїздки українців часто нагадують пекло. Аеропорти не працюють, а квитки на потяг стали дефіцитом.

Людям доводиться їхати у старих автобусах із радянським сервісом, хоча перевізники за такі послуги беруть чималі гроші. Торік, за даними Міністерства інфраструктури, продали квитків на 20 млрд грн.

Покарати несумлінних перевізників непросто, бо у державі вже четвертий рік діє мораторій на перевірки. Читай далі, що відбувається в автобусах для міжнародних перевезень.

Чому міжнародні автобуси стали справжнім жахом пасажирів

Олена два тижні тому повернулася з Відня, часто їздить у відрядження в Європу. Щоразу це черговий квест — як доїхати туди й назад? Цей раз не став винятком. Квитки на потяг вполювати вкотре не вдалося.

— Всі абсолютно квитки розпродані: з Будапешта, Відня, Варшави, звідусіль.

Поїздка автобусом стала справжнім випробуванням. Жінка каже, що людей везуть як вантаж. Водії почали хамити пасажирам ще на автовокзалі у Відні.

Я його питаю, чи можете ви покласти мою валізу безпосередньо в автобус. Він каже: “Я що вам, вантажник?”

Усередині автобуса було брудно: ні пакетів для сміття, ні чаю або води. Підійти до туалету ніхто не наважувався, бо звідти тхнуло на весь салон. Зупинки тривають не більше п’яти хвилин, і це при тому, що в автобусі понад 60 пасажирів.

Добігти назад до автобуса пасажири встигають не завжди, судячи з відгуків. Одна з пасажирок написала в інтернеті, що пішла до туалету всього на п’ять хвилин. За цей час автобус поїхав та залишив жінку в Познані.

Перевізник — європейська компанія, яка в Україні має представництва. Там все списують на війну. Мовляв, водії квапляться, щоб встигнути до комендантської години.

Віцепрезидент компанії у Східній Європі Міхал Леман стверджує, що довго чекати людей не можуть. Адже у потязі не чекають повернення пасажирів. Автобус також має свій графік, від якого не може відхилитися.

— Якби це був чартер, ми б чекали на кожного, поки всі зроблять свої справи й повернуться до автобуса, — аргументує він.

Через те що небо закрите, а квитки на потяги дефіцитні, торік на автобуси пересіли дев’ять млн українців. Це вдев’ятеро більше, ніж до вторгнення. Щодня з України до ЄС прямує п’ять сотень автобусів.

От тільки на сервісі це не позначилося. Відгуки пасажирів про більшість компаній негативні. Люди скаржаться, що кондиціонери не працюють, ручок немає, а іноді під час руху двері відчиняються просто на ходу на великій швидкості.

Жах і хамство. Автобус зламався, зупинявся на кожному кроці, кондиціонер не працював. Ми запізнилися на пересадку, — ось такі відгуки пишуть в Мережі.

Хто має перевіряти автобусних перевізників

Пані Тетяна з донькою поверталася з Амстердама до Києва мікроавтобусом. Побачила оголошення про перевізника на Facebook. Обіцяли швидкість та комфорт, а натомість посеред дороги почали завантажувати в бус велосипеди.

— Я кажу, як так вийшло? Як я відкину сидіння, якщо позаду велосипеди? “А ви що не розумієте, що мені треба заробляти гроші?” — таку відповідь отримала від водія.

Замість уваги на дорогу, водій постійно дивився в телефону. Ба більше, увесь маршрут, а саме 29 годин, він подолав сам, хоча за правилами з ним мав їхати напарник. З ним вони мали б мінятися кожні дев’ять годин.

Почала питати, де другий водій. На що мені сказали: “А ви що, не знаєте, що в нас війна? Не вистачає автобусів, водіїв. Їдете, то дякуйте за те, що ви їдете”.

Контролювати перевізників має Укртрансбезпека. Саме цей орган і видає ліцензії на роботу. Щоправда, з початку російської агресії всі планові перевірки заборонені. Новий уряд планує так само продовжувати мораторій.

— Якщо є скарга, ми виходимо на рейдову перевірку, перевіряємо транспортний засіб. Дивимося, якщо дійсно є порушення, накладаємо штрафну санкцію. Якщо порушень багато, можлива перевірка самого підприємства аж до позбавлення ліцензії, — розповідає голова Держслужби України з безпеки на транспорті Микита Лагунін.

Втім, реагувати подібним чином можуть лише на скарги, пов’язані з безпекою пасажирів. Ці повноваження не розповсюджуються на надання якісного комфорту, відсутність або неробочі кондиціонери, туалети тощо.

Штрафувати перевізників за відсутність кондиціонера чи туалету в автобусі закликають депутати. Вони зареєстрували відповідний законопроект. Водночас пасажирам нагадують, що саме нелегальні перевізники найбільше нехтують і комфортом, і безпекою. Таких закликають уникати.

Автобус, який їде за кордон, повинен мати не менше 20 місць, підбирати пасажирів на автовокзалі, а не під мостом. І головне — видати квиток, який буде гарантією безпеки. У разі ДТП наявність квитка стане передумовою отримання компенсації та допомоги.

