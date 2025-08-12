Хамство, жара и вонючие туалеты: украинцы жалуются на международные поездки на автобусе

Хамство, не работающие в жару кондиционеры и водители, которые вместо дороги смотрят в телефон. Заграничные поездки украинцев часто напоминают ад. Аэропорты не работают, а билеты на поезд стали дефицитом.

Людям приходится ехать в подержанных автобусах с советским сервисом, хотя перевозчики за такие услуги берут немалые деньги. В прошлом году, по данным Министерства инфраструктуры, продали билетов на 20 млрд грн.

Наказать недобросовестных перевозчиков непросто, потому что в государстве уже четвертый год действует мораторий на проверки. Читай дальше, что происходит в автобусах для международных перевозок.

Почему международные автобусы стали настоящим ужасом пассажиров

Елена две недели назад вернулась из Вены, часто ездит в командировку в Европу. Каждый раз это очередной квест — как доехать туда и обратно? В этот раз не стал исключением. Билеты на поезд ухватить так и не удалось.

— Все абсолютно билеты распроданы: из Будапешта, Вены, Варшавы, отовсюду.

Поездка на автобусе стала настоящим испытанием. Женщина говорит, что людей везут как груз. Водители начали хамить пассажирам еще на автовокзале в Вене.

Я его спрашиваю, можете ли вы положить мой чемодан непосредственно в автобус. Он говорит: “Я что вам, грузчик?”

Внутри автобуса было грязно: ни мусорных пакетов, ни чая или воды. Подойти к туалету никто не решался, потому что оттуда пахло на весь салон. Остановки длятся не более пяти минут, и это при том, что в автобусе более 60 пассажиров.

Добежать назад до автобуса пассажиры успевают не всегда, судя по отзывам. Одна из пассажирок написала в интернете, что пошла в туалет всего на пять минут. За это время автобус уехал и покинул женщину в Познани.

Перевозчик — европейская компания, имеющая в Украине представительства. Там все списывают на войну. Мол, водители спешат, чтобы успеть до комендантского часа.

Вице-президент компании в Восточной Европе Михал Леман утверждает, что долго ждать людей не могут. Ведь в поезде не ждут возвращения пассажиров. У автобуса также есть свой график, от которого он не может отклониться.

— Будь это чартер, мы бы ждали каждого, пока все сделают свои дела и вернутся в автобус, — аргументирует он.

Так как небо закрыто, а билеты на поезда дефицитны, в прошлом году на автобусы пересели девять миллионов украинцев. Это в девять раз больше, чем до вторжения. Ежедневно из Украины в ЕС направляется пятьсот автобусов.

Вот только на сервисе это не сказалось. Отзывы пассажиров о большинстве компаний отрицательные. Люди жалуются, что кондиционеры не работают, ручек нет, а иногда во время движения дверь открывается прямо на ходу на большой скорости.

Ужас и хамство. Автобус сломался, останавливался на каждом шагу, кондиционер не работал. Мы опоздали на пересадку, — вот такие отзывы пишут в сети.

Кто должен проверять автобусных перевозчиков

Татьяна с дочерью возвращалась из Амстердама в Киев микроавтобусом. Увидела объявление о перевозчике на Facebook. Обещали скорость и комфорт, а вместо этого среди дороги начали загружать в бус велосипеды.

— Я говорю, как так получилось? Как я откину сиденье, если позади велосипеды? “А вы что не понимаете, что мне нужно зарабатывать деньги?” — такой ответ получила от водителя.

Вместо внимания на дорогу водитель постоянно смотрел в телефоне. Более того, весь маршрут, а именно 29 часов, он преодолел сам, хотя по правилам с ним должен был ехать напарник. С ним они должны меняться каждые девять часов.

Начала спрашивать, где второй водитель. На что мне сказали: “А вы что, не знаете, что у нас война? Не хватает автобусов, водителей. Едете, так благодарите за то, что вы едете”.

Контролировать перевозчиков должна Укртрансбезопасность. Именно этот орган и выдает лицензии на работу. Правда, с начала российской агрессии все плановые проверки запрещены. Новое правительство планирует также продолжать мораторий.

— Если есть жалоба, мы выходим на рейдовую проверку, проверяем транспортное средство. Смотрим, если действительно есть нарушения, налагаем штрафную санкцию. Если нарушений много, возможна проверка самого предприятия вплоть до лишения лицензии, – рассказывает глава Госслужбы Украины по безопасности на транспорте Никита Лагунин.

Впрочем, реагировать подобным образом могут только на жалобы, связанные с безопасностью пассажиров. Эти полномочия не распространяются на предоставление качественного комфорта, отсутствующие или нерабочие кондиционеры, туалеты и т.д.

Штрафовать перевозчиков за отсутствие кондиционера или туалета в автобусе призывают депутаты. Они зарегистрировали соответствующий законопроект. В то же время пассажирам напоминают, что именно нелегальные перевозчики больше всего пренебрегают и комфортом, и безопасностью. Таких призывают избегать.

Автобус, который едет за границу, должен иметь не менее 20 мест, подбирать пассажиров на автовокзале, а не под мостом. И главное — выдать билет, который будет гарантией безопасности. При ДТП наличие билета станет условием для получения компенсации и помощи.

Недавно Укрзалізниця в эксклюзивном комментарии Вікнам рассказала, куда исчезают билеты.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!