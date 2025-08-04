Біля кордону з Білоруссю: ціни, умови та розваги на Світязі 2025

На Шацьких озерах цьогоріч збираються тисячі туристів! Хоч курорт розташований неподалік Білорусі, українців це не лякає. Діляться, вода, пляж і відпочинок — чудові. Якою буде погода і як відпочивають на Шацьких озерах 2025 — показуємо і розповідаємо.

Відпочинок на Шацьких озерах 2025: що пропонують туристам

Майже 150 тисяч туристів очікують сезону на Шацьких озерах. Поки через мінливу погоду відпочивальників менше, ніж зазвичай. Найпопулярнішим є озеро Світязь, яке є найглибшим в Україні. Довкола облаштували пляжі, спортивні та дитячі майданчики з атракціонами.

Однак відпочивальникам варто бути готовими до перевірки документів, зокрема військово-облікових. У районі діють певні обмеження через близькість до кордону з Білоруссю.

Вода чиста, пляж — незрівнянний, всі умови є для проживання, — каже відпочивальниця з Хмельницького Вікторія.

Місцеві жителі, які живуть завдяки заробленому під час туристичного сезону,

активно працюють для найвибагливіших туристів. На пляжі можна посмакувати варениками, пампухами.

Відпочити можна й активно: у прокаті є катамарани за 300 грн на годину, сапи по 200 грн та човни. Відпочивальники задоволені. Кажуть, що за два тижні можна спробувати все.

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Антон з Києва має бронювання, тож приїхав на відпочинок на Шацькі озера. Він встиг спробувати всі розваги, що пропонують туристам.

Треба давати трохи розрядки організму. У Києві не дуже солодко, а тут узагалі спокійно.

Та відпочивальників перевіряють ще на в’їзді до Шацька. З усіх боків стоять блокпости. Усіх відпочивальників-чоловіків вносять у базу. У підлітків має бути дозвіл на відпочинок принаймні від одного з батьків. Діє тут і комендантська година. А хто любить ходити до лісу по ягоди — має стежити за вказівниками, адже неподалік кордону є заміновані території та огорожі.

Попри обмеження, люди намагаються відволіктися від тривожних думок і насолодитися теплими хвилями Світязя. Житло у серпні недешеве, але доступне. Поселитися можна від 300 гривень за добу в приватному секторі, або за кілька тисяч у котеджах.

Усі сподівання місцевих на спекотний серпень. Очікують, що за сезон Шацькі озера відвідають 150 тисяч туристів.

Що робити на Шацьких озерах під час війни

Деякі туристи все ж приїздять відпочивати на Шацькі озера. Вони діляться, що тут помірний клімат, немає такої спеки, як на морі, довкола багато ягід та варіантів для цікавого, різноманітного відпочинку.

Так, особливо у цій місцевості може сподобатися поціновувачам активного відпочинку. Тут розроблені веломаршрути та можна піти у сплав на байдарках. Маршрути дещо підкоригували через територіальну близькість до Білорусі.

А от дискотеки та різні масові заходи тут скасовані. Проте туристам це не заважає, адже пріоритети та вподобання для дозвілля дещо змінилися.

А ми ділилися, де можна відпочити у Славському.

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