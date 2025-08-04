У границы с Беларусью: цены, условия и развлечения на Свитязе 2025

На Шацких озерах в этом году собираются тысячи туристов! Хотя курорт расположен недалеко от Беларуси, украинцев это не пугает. Делятся: вода, пляж и отдых — великолепны. Какая будет погода и как отдыхают на Шацких озерах 2025 — показываем и рассказываем.

Отдых на Шацких озерах 2025: что предлагают туристам

Около 150 тысяч туристов ожидают сезона на Шацких озерах. Пока из-за переменчивой погоды отдыхающих меньше обычного. Самое популярное озеро Свитязь, которое является самым глубоким в Украине. Вокруг обустроили пляжи, спортивные и детские площадки с аттракционами.

Но отдыхающим следует быть готовыми к проверке документов, в частности военно-учетных. В районе действуют определенные ограничения из-за близости к границе с Беларусью.

Вода чистая, пляж — бесподобный, все условия для проживания, — говорит отдыхающая из Хмельницкого Виктория.

Местные жители, живущие благодаря заработанному во время туристического сезона,

активно работают для самых требовательных туристов. На пляже можно насладиться варениками, пампухами.

Отдохнуть можно и активно: в прокате есть катамараны за 300 грн в час, сапы по 200 грн и лодки. Отдыхающие довольны. Говорят, что за две недели можно попробовать все.

Антон из Киева имеет бронь и приехал на отдых на Шацкие озера. Он успел попробовать все развлечения, предлагаемые туристам.

Надо давать немного разрядки организму. В Киеве не очень сладко, а здесь вообще спокойно.

Но отдыхающих проверяют еще на въезде в Шацк. Со всех сторон стоят блокпосты. Всех отдыхающих-мужчин вносят в базу. У подростков должно быть разрешение на отдых по крайней мере от одного родителя. Действует здесь и комендантский час. А кто любит ходить в лес за ягодами — должен следить за указателями, ведь недалеко от границы есть заминированные территории и ограждения.

Несмотря на ограничения, люди пытаются отвлечься от тревожных мыслей и насладиться тёплыми волнами Свитязя. Жилье в августе недешевое, но доступное. Поселиться можно от 300 гривен в сутки в частном секторе, или за несколько тысяч в коттеджах.

Все надежды местных на жаркий август. Ожидается, что за сезон Шацкие озера посетят 150 тысяч туристов.

Что делать на Шацких озерах во время войны

Некоторые туристы все же приезжают отдыхать на Шацкие озера. Они делятся, что здесь умеренный климат, нет такой жары, как на море, вокруг много ягод и вариантов для интересного, разнообразного отдыха.

Особенно в этой местности может понравиться ценителям активного отдыха. Здесь разработаны вело маршруты и можно пойти в сплав на байдарках. Маршруты несколько подкорректировали из-за территориальной близости к Беларуси.

А вот дискотеки и разные массовые мероприятия здесь отменены. Однако туристам это не мешает, ведь приоритеты и предпочтения для досуга несколько изменились.

А мы делились, где можно отдохнуть в Славском.

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