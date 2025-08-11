В Україні закінчилися препарати проти раку: чому онкохворі чекають місяцями

В Україні зникли онкологічні ліки! Пацієнти місяцями не можуть отримати препарати для хіміотерапії. Хворі опинилися у пастці. Чому держава закупила несертифіковані ліки? І хто винен у смертельно небезпечному провалі системи?

В Україні немає ліків для онкохворих: у чому причина

У МОЗ повідомили для Вікна-Новини: препарат проти раку з’явиться орієнтовно за три тижні. Як же таке допустили? Ліки зникли з доступу настільки, що нині їх не можна ані отримати безкоштовно, ані придбати. І люди, чиє життя залежить від цих препаратів, просто не можуть пролікуватися.

Йдеться і про ліки для першої лінії хіміотерапії. Тож є українці, які просто не можуть розпочати лікування від раку. Понад місяць у групах онкохворих люди скаржаться, що не можуть купити препарат оксаліплатин. Його використовують зокрема для лікування раку кишківника.

Ці ліки шукають навіть на чорному ринку та по закладах, де можуть бути залишки. ГО Афіна написала публічне звернення та заяву до поліції, аби з’ясувати, хто і як допустив таку ситуацію.

Закупівля ліків проти раку проводиться через тендери. З оксаліплатином відбулося так само: вибрали постачальника з найкращою пропозицією, це був український постачальник ДОЙЧ-ФАРМ. Однак фірма виграла тендер із препаратом, що ще не був сертифікований.

І це законно, от у чому парадокс. На реєстрацію препарату в Україні дають 2-3 місяці. В екстрених випадках її проводять за місяць. Постачальник зареєстрував препарат із запізненням, а потім відтермінував поставки, — діляться в МОЗ.

Директор Національної агенції Медичні закупівлі Олег Кльоц повідомив, що поставка ліків мала відбутися ще в лютому 2025.

За останньою інформацією препарат фактично вже в Україні, відправлений на лабораторний контроль. Але разом з тим, він дійсно зник із лікарень та аптек.

Фахівець каже, що саме можливість закуповувати ліки, що ще не пройшли реєстрацію в Україні, й гальмує процес поставок. Україна фактично замовила залишки препарату з Європи, вони також їдуть в країну.

За інформацією, яку вдалося знайти про постачальника, Дойч-фарм заснували у 2016 році. Постачальник уже мав проблеми: продаж ліків за завищеними цінами для чернігівської лікарні. Нині Дойч-фарм не доставила не лише оксаліплатин, а й кальцію фолінат. Лише восени вони можуть дійти до лікарень.

Компанія продовжує вигравати тендери і зривати поставки. Єдиний спосіб розв’язати проблему: скасувати можливість закуповувати ліки, які ще не зареєстровані в Україні, а також запроваджувати санкції проти недобросовісних постачальників.

